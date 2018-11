Fair Play Finanziario | il Psg rischia l' esclusione dalle coppe

Football Leaks - la Uefa : 'Fair Play Finanziario - casi da valutare' : ROMA - I documenti di Football Leaks continuano a scuotere il mondo del calcio e la Uefa avrebbe deciso di tenerne conto. Gli ultimi documenti riguardanti le presunte violazioni delle norme sul fair Play Finanziario , che riguardano in maniera pesante Psg e ...

Israele - il "Fair play" del cugino di Kondogbia : gol mentre soccorre il compagno di squadra : La tua squadra attacca per cercare il gol della vittoria, la palla arriva con un cross dalla destra in area di rigore dalle tue parti e c'è un calciatore a terra... Sembra la scena di quel famoso ...

Karma e Fairplay : Habibou segna mentre soccorre un compagno. VIDEO : Ne abbiamo viste di tutti i colori su un campo di calcio, VIDEO divenuti virali che nel weekend ci portano in Israele . Si gioca Maccabi Netanya-Maccabi Petah Tikva, match valido per la 10giornata ...

La lezione di Fair Play di Lorenzo - 10 anni : si ferma per allacciare le scarpe all’avversario : Lorenzo, 10 anni, maglia rossa del Favaro Basket, si mette in ginocchio e aiuta l’avversario Federico, di 8 anni, che veste la maglia della Pro Pace Crm Pallacanestro Padova durante una partita del torneo di Asiago Basket Camp. Un gesto immortalato in una foto, pubblicata su Facebook e diventata subito virale.Continua a leggere

Fair Play finanziario - in arrivo per il Milan multe e limitazioni al mercato : i dettagli : Milan pronto a discutere con l’Uefa, in arrivo multe e limitazioni al mercato che però non spaventano la società rossonera ed i tifosi La dirigenza del ‘nuovo’ Milan sa bene che nelle prossime settimane arriverà una multa dall’Uefa per la calda questione Fair play finanziario. Una situazione nota, che non spaventa affatto i vertici del club e non deve spaventare neanche i tifosi rossoneri per i modi ed il peso delle ...

Football Leaks -2 : se emiri e oligarchi non rispettano il Fair Play Finanziario : Ma poi, anziché colpire duro il club parigino, sceglie una soluzione politica anziché l'applicazione delle regole. Lo stesso problema di sovrastima, sia pure con misure molto ridimensionate rispetto ...

Fair Play Finanziario - il Milan il 20 a Nyon per ridiscutere con l’Uefa : La Adjudicatory Chamber dovrà emettere un provvedimento disciplinare proporzionato al rosso in bilancio segnato nel triennio 2015, 2016 e 2017 L'articolo Fair Play Finanziario, il Milan il 20 a Nyon per ridiscutere con l’Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Psg ricorre al Tas contro le indagini per il Fair Play Finanziario : La nota ufficiale del Tas Il Psg fa ricorso al Tas contro il nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario. Il club francese, secondo una nota ufficiale dello stesso Tribunale con sede a Losanna, contesta la riapertura delle indagini da parte dell’Uefa. Queste le parole del comunicato: «Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha registrato un ricorso presentato dal PSG contro una decisione emessa dalla Federcalcio europea (UEFA) nel settembre ...

Il PSG fa ricorso al TAS per il Fair Play Finanziario : Il club parigino ha fatto ricorso contro la decisione dell'UEFA di riesaminare la sua posizione in tema di Fair Play Finanziario. L'articolo Il PSG fa ricorso al TAS per il Fair Play Finanziario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mancini 'pagato al nero' : il Manchester City si prende gioco del Fair play : La domanda, che non va rivolta solo a lui bensì a buona parte del mondo non solo sportivo: ma i soldi son sempre così pochi da non bastare mai? Perché la tentazione di averne sempre di più, anche in ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del Fair Play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

La Roma 'trolla' il Fair Play Finanziario su twitter : 'Sforzi reali - per qualcuno di noi - ' VIDEO : I social della Roma li abbiamo imparati a conoscere negli ultimi tempi, con trovate originali e svariati VIDEO virali. Merito di Paul Rogers, responsabile dell'area digital giallorossa. Le ultime '...

Uefa - la soffiata devastante : 'Ha aiutato Manchester City e Psg' - Fair Play finanziario taroccato : Le notizie sono due ed entrambe chiamano in causa l' Uefa , minando alle radici la credibilità del sistema calcio. La prima parla di versamenti in denaro dell' organo che controlla il mondo del pallone in Europa ai più grandi club - Juve, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco ecc. - per evitare che creassero la Superlega. Non solo. Perché i vertici della confederazione avrebbero anche ...

Football Leaks - tutto quello che c'è da sapere : dal Fair Play Finanziario al caso di doping coperto : Le rivelazioni pubblicate su diverse riviste europee arrivano dopo il "leak" di milioni di documenti