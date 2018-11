Android 9 Pie in vista per Xiaomi Mi A2 Lite e Motorola Moto X4

Android 9 Pie su dispositivi Samsung permette di impostare la scheda SD come memoria interna : Android 9 Pie porterà sui dispositivi Samsung la memoria adattiva, una funzione introdotta da Google con Android Marshmallow e mai presa in considerazione dal colosso coreano. L'articolo Android 9 Pie su dispositivi Samsung permette di impostare la scheda SD come memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 pizzicati con Android 9 Pie a bordo : Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 sono stati avvistati per la certificazione presso la Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie a bordo. Passi avanti per l'arrivo dell'ultima versione del robottino, anche se c'è ancora parecchio da attendere.

Una pioggia di Samsung Galaxy riceve la certificazione WiFi per Android Pie il 13 novembre : Il discorso relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i principali Samsung Galaxy presenti sul mercato va scisso necessariamente in due tronconi. Da un lato abbiamo l'upgrade nella sua versione definitiva, la cui distribuzione salvo grosse sorprese dovrebbe scattare solo nelle prime settimane del 2019 (anche per modelli più evoluti dal punto di vista hardware, come nel caso del Samsung Galaxy S9), mentre dall'altro c'è ...

L'app Samsung Members si aggiorna per supportare One UI Beta con Android 9 Pie : Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Samsung Members con il quale viene aggiunto il supporto al programma One UI Beta

Tutto pronto per la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy : supporto One UI su Samsung Members : Ci siamo quasi: Android 9 Pie su Samsung Galaxy, insieme naturalmente all'interfaccia One UI sempre in versione beta, è pronto al suo lancio o almeno ci sono le necessarie condizioni tecniche per l'avvio della distribuzione. La fondamentale applicazione Samsung Members è stata infatti appena aggiornata per accogliere il nuovo sistema operativo insieme alla personalizzazione software del produttore: un passo propedeutico e pure atteso da qualche ...

Android Pie in arrivo a gennaio sugli smartphone Samsung : La settimana passata si è svolta la Samsung Developer Conference che ha svelato al mondo il primo smartphone pieghevole del produttore coreano. Al centro dei dibattiti però ci sono stati anche altri argomenti, primi fra tutti

Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina : HMD Global ha iniziato a testare Android 9 Pie su Nokia X7, la variante cinese del Nokia 7.1 Plus.

Android : nuove regole per gli smartphone pieghevoli : Uno dei problemi che da sempre colpisce Android è la frammentazione del sistema operativo che colpisce le centinaia di smartphone diversi presenti nel mercato. Questo inconveniente potrebbe diventare ancora più pericoloso con il nascere dei

Android 9 Pie beta per Xiaomi Mi A2 rilasciato per i beta tester : Xiaomi ha dato il via al rilascio per i beta tester di una versione beta dell'update ufficiale ad Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. Ecco tutti i dettagli

HMD Global conferma l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3 - 5 - 6 e 8 : Si allunga l'elenco degli smartphone Nokia per i quali HMD Global si prepara a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie

Disponibile un'iniziale versione beta di Android 9 Pie per Xiaomi Mi A2 : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una versione beta iniziale di Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Android 9 Pie in rilascio per Sony Xperia XZ Premium e per due Sony Xperia XZ1 : Sony ha iniziato il rilascio ufficiale dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per il Sony Xperia XZ Preimum, Sony Xperia XZ1 e Sony Xperia XZ1 Compact.

Android 9 Pie beta per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe arrivare il 15 novembre : Il programma beta relativo ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe prendere il via il prossimo 15 novembre.

Samsung sta già testando Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8 : Pare che Samsung stia già testando una versione software di Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8, il rilascio dell'aggiornamento si avvicina.