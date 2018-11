Tennis – ATP Awards 2018 | Nadal vince il premio sportività | Federer il più amato dai

Tennis - ATP Finals 2018 : i gironi ai raggi X. Nessun problema per Djokovic e Federer - dietro sarà battaglia : Otto giocatori, due gironi, un trofeo: quello delle ATP Finals 2018, che prenderanno il via domenica nella cornice della O2 Arena di Londra, ormai dal 2009 sede del torneo di fine stagione. La capitale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, col passare del tempo, ha raggiunto il secondo posto tra quelle che hanno ospitato gli otto migliori Tennisti dell’anno, dietro alla sola New York (1977-1989, Madison Square Garden). I ...

Tennis - Atp Finals 2018 : semifinali di oggi. De Minaur-Munar e Tsitsipas-Rublev. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 9 novembre si giocano le semifinali delle Next Gen ATP Finals 2018, il torneo riservato ai migliori otto Tennisti Under 21 che si sta disputando presso la Fiera di Milano. Ad aprire le danze sarà l’attesa sfida tra l’australiano Alex De Minaur che si presenta imbattuto all’appuntamento e lo spagnolo Jaume Munar che cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia, poi a seguire spaio al big-match tra il ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : è il giorno delle semifinali. Tsitsipas e de Minaur alle prove Munar e Rublev : giorno di semifinali a Milano per le Next Gen ATP Finals 2018. Nella sera della terra del Duomo si affrontano da una parte l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Jaume Munar, dall’altra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. I primi a scendere in campo saranno de Minaur e Munar. L’australiano s’è preso tutte e tre le partite del girone B, lasciando per strada un solo set contro Rublev, mentre lo ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur chiudono la prima fase da imbattuti : Va in archivio la terza giornata delle Next Gen ATP Finals, con un risultato a sorpresa, quello tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar, con il secondo vincitore in soli tre set. Con questo risultato lo spagnolo va in semifinale grazie anche alla vittoria del greco Stefanos Tsitsipas, che chiude da imbattuto la prima fase come l’australiano Alex De Minaur. Il quarto semifinalista è il russo Andrey Rublev. ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il borsino dei favoriti. Djokovic il più in forma - ma dietro Federer occhio alle sorprese : Si apriranno domenica le ATP Finals numero 49 della storia del Tennis maschile. Gli otto presenti sono compresi tra i primi dieci del mondo, ma ci sono due elementi mancanti: Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Lo spagnolo ha dato forfait per un’operazione alla caviglia, l’argentino sta invece recuperando da una frattura alla rotula destra occorsa nella tournée asiatica. Andiamo a comprendere il ruolo che potrà recitare ciascuno ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Caruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas concede il bis - Caruana si arrende con onore - Hurkacz vince la maratona : E’ andata in archivio la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21 del circuito, in corso fino a sabato 10 novembre alla Fiera di Milano. Day-2 particolarmente intenso che val la pena raccontare. Ad aprire il programma è stato il confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Jaume Munar che ha visto il successo del 21enne nativo Breslavia con il punteggio di 4-2 4-2 2-5 3-4 ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana lotta ma deve cedere a Taylor Fritz in quattro set. Secondo ko a Milano per l’azzurro : Un Liam Carruana combattivo e voglioso non è bastato per avere la meglio nel Secondo match del gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Il 20enne romano (wild card), che ormai da alcuni anni vive con la famiglia in Texas (Stati Uniti), ha dovuto cedere allo statunitense Taylor Fritz (n.47 del ranking) con il punteggio di 1-4 4-1 4-3 (9) 4-2. Una sfida che, nei fatti, si è decisa nel tie-break ...

Tennis - analisi delle regole del Next Gen ATP : alcune novità interessanti - altre proposte inutili : Le Next Gen ATP Finals hanno messo in luce alcune novità regolamentari che sono in fase di valutazione per poi essere inserite nel seeding Le Next Gen ATP Finals sono in corso in questi giorni a Milano. Il torneo tra i migliori prospetti del Tennis mondiale, prevede alcune modifiche regolamentari molto interessanti. Si tratta di test veri e propri, con la possibilità di riportarli poi a livello ATP in tutti i tornei. alcune di queste ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Numeri e statistiche di Federer e Djokovic. Quali record potrebbero infrangere? : Quattro. Tante sono le volte in cui Novak Djokovic e Roger Federer si sono presentati alle ATP Finals da prime due teste di serie, e per questo motivo sono stati posti in gironi diversi. Il lato paradossale delle tre precedenti occasioni è che il serbo ha poi sempre vinto il torneo, con lo svizzero fermato al round robin nel 2008, in finale nel 2012 e non sceso in campo nell’ultimo atto del 2014 per non danneggiare la schiena in vista ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe - Caruana sfida Fritz : seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, ...