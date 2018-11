Dl fisco | emendamenti Lega | “Sanatoria anche su Imu e Tasi Tassa su trasferimenti denaro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Unasui money transfer, che colpirebbe tutti idiverso Paesi extra europei. A proporla è lacon un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. In tutto sono 578 glipresentati in Commissione Finanze del Senato. Al momento non ci sonodel relatore e del governo che arriveranno, come di consueto, in una seconda fase. Tra le modifiche probabili sono attese l’allargamento della definizione agevolataagli avvisi bonari e la vera pace fiscale sulle cartelle per chi ha dichiarato tutto ma non ha potuto pagare a causa di difficoltà economiche. A presentare il maggior numero diè stata Forza Italia, circa 200. Il Pd ha depositato 134 proposte di modifica, mentre dalla maggioranza ne sono arrivate una cinquantina (27 dal Movimento 5 Stelle e 32 dalla). Il gruppo Misto ha presentato 40 ...