Un Allenatore al Giorno | David Suazo | esperienza negativa al Brescia

Un Allenatore al Giorno : Walter Novellino - ha ottenuto 4 promozioni dalla B alla A : Walter Novellino è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante. Già calciatore di buon livello nel panorama italiano a cavallo degli anni 1970 e 1980, è stato tra i protagonisti dello «scudetto della stella» del Milan nella stagione 1978-1979. Successivamente ha intrapreso la carriera di allenatore segnalandosi come specialista in promozioni: in particolare, ne ha ottenute quattro in Serie A con ...

Un Allenatore al Giorno : Serse Cosmi - cinque promozioni in dieci stagioni poi il Salto in Serie A : Serse Cosmi è nato a Ponte San Giovanni, frazione del comune di Perugia sita a pochi chilometri dal centro urbano. Viene soprannominato l’uomo del fiume che è anche il titolo del libro autobiografico, a quattordici anni è rimasto orfano del padre Antonio, che lo chiamò Serse in onore di Serse Coppi, fratello di Fausto. Sposato con Rosa, ha due figli: Giulia, nata nel 1989, ed Edoardo, nato nel 1992. Diplomato all’ISEF di ...

Un Allenatore al Giorno : Lucien Favre - attuale mister del Borussia Dortmund : Lucien Favre nel 1993 intraprese la carriera di Allenatore, alla guida dell’Echallens, sulla cui panchina rimase per due anni. Nel 1997 fu ingaggiato dall’Yverdon, che allenò fino al 2000, quando fu chiamato dal Servette. Dopo un biennio con il club di Ginevra, nel 2003 si trasferì allo Zurigo, diretto fino al 2007. Nel 2007 accettò la chiamata dell’Hertha Berlino che allenò fino all’esonero del 28 settembre 2009. ...

Un Allenatore al Giorno : Marco Carrara - importanti esperienze a Barletta : Marco Carrara come Allenatore dopo aver guidato l’Urbino ed il Montevarchi, e svolto il ruolo di vice-Allenatore al Catanzaro, ha allenato il Bellaria Igea Marina nella Serie C2 2006-2007 assumendo l’incarico con la squadra che si trovava all’ultimo posto e conducendola alla salvezza senza passare dai play-out. Nel 2008 torna alla Reggina come Allenatore in seconda. Nel luglio 2010 viene assunto come tecnico ...

L’Uomo del Giorno : Alfio Basile - per due volte Allenatore della nazionale Argentina : Alfio Basile è nato a Bahía Blanca, il 1º novembre 1943, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Da calciatore ha vinto 2 campionati argentini (1966 e il Metropolitano 1973), 1 Libertadores (1967) e 1 Intercontinentale (1967). Tra il 1967 e il 1973 è stato convocato dalla nazionale Argentina. Nel 1975 inizia la carriera d’allenatore. In quasi quarant’anni da tecnico, ha allenato 14 squadre differenti e la ...

Un Allenatore al Giorno : Dunga : ha rifiutato la panchina dell’Inter : Dunga nel luglio 2006 ha sostituito Carlos Alberto Parreira sulla panchina della nazionale brasiliana, iniziando la sua prima esperienza come Allenatore. Ha debuttato nell’amichevole giocata a Oslo contro la Norvegia il 16 agosto 2006 e terminata 1-1. Alla guida dei verdeoro ha conquistato la Copa América 2007, battendo in finale l’Argentina per 3-0, e la Confederations Cup 2009 vincendo 3-2 contro gli Stati Uniti. Al ...

Un Allenatore al Giorno : Mario Beretta - coordinatore tecnico del settore giovanile del Milan : La prima esperienza di Mario Beretta come tecnico di prima squadra è sulla panchina del Corsico, in Serie D, che porta al secondo posto. Il dirigente Caravatti lo vuole alla Pro Patria in C2 per la stagione seguente 1995-96; i biancoblù arrivano al quinto posto finale che vale i play-off, dove affrontano il Lumezzane, venendo poi eliminati. L’anno successivo passa in C1 al Saronno del presidente Enrico Preziosi, il quale lo porta ...

Un Allenatore al Giorno : Renzo Ulivieri - è presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio : Renzo Ulivieri dopo una breve carriera da calciatore trascorsa giocando per cinque anni come centromediano nelle giovanili della Fiorentina, retrocedendo poi nel 1966 in quarta categoria con il Cuoiopelli, Ulivieri, laureato all’ISEF a 22 anni, esordisce come Allenatore nella stessa squadra a 24 anni. Allenerà successivamente nel 1967-1968 il San Miniato, dal 1968 al 1971 la Primavera del Prato e, nel 1971-1972 il Fucecchio. Proprio ...

Un Allenatore al Giorno : Dario Marcolin - predilige come modulo il 4-2-3-1 : Dario Marcolin è stato vice Allenatore del Brescia prima di Mario Somma e successivamente di Serse Cosmi. Collaboratore tecnico di Roberto Mancini all’Inter nel vittorioso campionato 2008, il 19 giugno 2008 viene ufficializzato il tesseramento come Allenatore del Monza, da cui viene esonerato il successivo 22 dicembre. Il suo ex compagno di squadra Siniša Mihajlovic, ingaggiato come tecnico dal Catania l’8 dicembre 2009, lo ha ...

Un Allenatore al Giorno : Jean Djorkaeff - padre dell’ex calciatore dell’Inter : Jean Djorkaeff, padre di Youri, forte calciatore ex Inter, rtiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 1973-1974, Djorkaeff a metà degli anni ottanta ricoprì il ruolo di Allenatore nel Grenoble (squadra in cui si formò in quel periodo suo figlio Youri) e del Saint-Étienne, concludendo la carriera nel 1984, in seguito all’esonero dalla panchina dei Verts a causa di un’infelice posizione di classifica. ha anche un ...

Un Allenatore al Giorno : Stefano Morrone - tecnico delle giovanili del Sassuolo : Stefano Morrone a seguito della risoluzione anticipata del contratto con il Pisa, decide di frequentare il Corso di Coverciano e consegue il patentino da Allenatore (Uefa B). Il 30 luglio 2015 diviene Allenatore degli Allievi del nuovo Parma di Nevio Scala che riparte dalla Serie D dopo il fallimento. L’anno dopo passa alla guida della formazione Berretti. Nel novembre 2016 diventa Allenatore ad interim della prima squadra dopo ...

Un Allenatore al Giorno : Stefano De Agostini - tecnico del Cjarlins Muzane : Stefano De Agostini ha cominciato la sua carriera con l’Azzanese, squadra di categorie regionali in Friuli Venezia Giulia, prima subentrando nella stagione 2002/2003 al precedente Allenatore (non riuscendo ad evitare la retrocessione in Promozione in una stagione ormai compromessa), poi guidando la squadra al pronto ritorno in Eccellenza, vincendo il campionato di Promozione girone A del Friuli Venezia Giulia nella stagione ...

Un Allenatore al Giorno : Silvio Baldini - dopo 6 anni torna alla guida di una squadra : Silvio Baldini dopo alcuni anni da tecnico di squadre toscane nelle serie inferiori, debutta in serie B nella stagione 1997-1998 come Allenatore del Chievo Verona. L’anno dopo allena il Brescia. A novembre 1999 diventa l’Allenatore dell’Empoli, che in quel momento è in Serie B e che, sotto la guida di Baldini, termina il campionato all’8º posto. Nella stagione 2000-2001 Baldini, ancora alla guida dell’Empoli, ...

Un Allenatore al Giorno : Eugenio Fascetti - ha conseguito 5 promozioni in Serie A : Eugenio Fascetti da Allenatore ha esordito nei primi anni 1970 guidando la Fulgorcavi Latina dalla Prima Categoria alla Serie D. Dopo aver frequentato il Supercorso di Coverciano nel 1977-1978, ha iniziato la sua carriera di Allenatore guidando il Varese. Guidò il Lecce alla sua prima promozione in Serie A nel 1984-1985 ed era sulla panchina dei salentini quando questi, ormai retrocessi in Serie B, nel 1986 sconfissero la Roma ...