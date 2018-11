Maltempo Sardegna | nubifragio sul Cagliaritano | rallentamenti e code

Maltempo Sardegna : certificati 166 milioni di danni : Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru ha trasmesso oggi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, la documentazione tecnica relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per gli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre, richiesta che era stata inviata all’esecutivo nazionale il giorno successivo i nubifragi. La ...

Maltempo - nubifragi e frane. Tre morti sotto alberi caduti - un disperso in Sardegna : Italia travolta dal Maltempo questa mattina, con bombe d’acqua, trombe d’aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Due persone sono morte in provincia di Frosinone in seguito alla caduta di un albero che ha investito l’auto su cui vi...

Maltempo estremo in Sardegna : tornado colpisce la zona di Asuni [IMMAGINI] : Violenti temporali in Sardegna, anche un tornado nella zona di Asuni. Le immagini. La vasta e potente perturbazione che sta colpendo l'Italia è situata, col suo centro di bassa pressione, proprio a...

Maltempo Sardegna : il vento flagella la regione - bufere provocano danni e crolli : Spira a 160 km/h il vento di libeccio che da ieri notte sta investendo la Sardegna accompagnato da piogge e temporali. Il picco è stato registrato questa mattina a Capo Carbonara dai rilevatori dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Registrati oltre cento chilometri orari anche a Capo Bellavista. A Narcao e Villaperuccio, il vento ha strappato i tetti di alcune abitazioni. Situazione analoga a Nuoro, e tra ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale Nord occidentale sarda dopo gli allagamenti : E’ stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 “Nord occidentale sarda” chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell’Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell’impresa che ...

Maltempo Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - la grandinata si sposta verso il centro dell’isola : Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma cadono rami ed alberi - «in Sardegna strade come fiumi» : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo Sardegna - alberi caduti - autobus bloccato - capannone scoperchiato : parte dell’isola flagellata dal vento : Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri all’ora, sta creando disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell’interno della Sardegna. Nella strada che va da Macomer a Santu Lussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed e’ in corso ...

Maltempo Sardegna : temporali a Cagliari e Sassari - forte grandinata ad Alghero : Notte di forte Maltempo in Sardegna con temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni: le avverse condizioni meteo si sono registrate nella notte a Cagliari e all’alba a Sassari, mentre la forte grandinata ha colpito Alghero. A Fonni, nel Nuorese, si è verificata un’esondazione. L'articolo Maltempo Sardegna: temporali a Cagliari e Sassari, forte grandinata ad Alghero sembra ...

Maltempo Sardegna : attesi venti a 100 km/h : Sono attesi temporali in Sardegna, ma anche forti raffiche di vento già da stanotte con punte di 80 km/h e rinforzi previsti per domani, lunedì 29, con burrasca da libeccio e punte nel pomeriggio di 100 km/h: lo prevede il servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. I mari saranno in rinforzo da agitati a molto agitati soprattutto nel canale di Sardegna. L'articolo Maltempo Sardegna: attesi venti a 100 km/h sembra essere il ...

Meteo weekend : Maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - Balzarini : “Mai tante opere come negli ultimi 5 anni” : “Mai come negli ultimi cinque anni sono stati fatti tanti investimenti pubblici per mitigare il rischio idrogeologico“. Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, intervenendo a “Il rischio idrogeologico in Sardegna: passato, presente e futuro”, convegno organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari a dieci anni dall’alluvione di Capoterra del 2008. “C’è ancora tanto ...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo sulle isole : nubifragi in Sicilia e Sardegna - rischio alluvione lampo su Catania : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, ...

Maltempo Sardegna : crolla una abitazione ad Assemini - era vuota : Una porzione di una abitazione molta datata è crollata oggi pomeriggio in via Isonzo ad Assemini, nell’hinterland di Cagliari. All’interno non c’era nessuno. Il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e quello che rimaneva dello stabile. L'articolo Maltempo Sardegna: crolla una ...