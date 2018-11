Andrea Zenga pronto a perdonare Alessandra parla di Andrea Cerioli

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : "Sarei pronto a dare una seconda possibilità ad Alessandra" : Andrea Zenga , protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, sceglie la rivista Spy per lanciare un messaggio ad Alessandra Sgolastra, la compagna da cui si è separato alla fine dell'esperienza televisiva. Un passo indietro quello del figlio dell'allenatore ed ex portiere Walter Zenga , che a distanza di alcune settimane ha voluto rivelare al settimanale di cronaca rosa ciò che prova realmente nei confronti della donna, ...

Andrea Zenga : ‘Sarei pronto a dare una seconda possibilità ad Alessandra Sgolastra’ : “Solo dopo il programma mi sono accorto dell’intensità dei miei sentimenti che provavo verso di lei. Forse non sono riuscito a dimostrarglielo in tempo con qualche gesto d’amore in più, che avrebbe meritato”. Fa mea culpa Andrea Zenga, protagonista di Temptation Island Vip che al termine del programma ha perso la sua fidanzata Alessandra Sgolastra. Il giovane, intervistato da Spy nel numero in edicola venerdì 2 novembre, ...