Il mistero dei bambini senza braccia in Francia | Pesticidi o diagnosi sbagliate?

(Di giovedì 1 novembre 2018) Bimbimani o. Diciotto casi di agenesia o amputazione congenita a partire dal 2000. Laè scossa da un’ondata di notizie ancora tutte da decifrare che provocano reazioni emotive e scuotono la coscienza. L’ultimo episodio che ha allungato la lista dell’Agenzia nazionale per la salute pubblica - rivelato da ‘Le Monde’ - è stato ‘scoperto’ pochi giorni fa, anche se il bimbo oggi ha sei anni. Il piccino è natodita nel 2012, nella regione francese dell’Ain, a est di Lione, dove si concentrano ben 11 episodi sospetti di agenesia. E' stata la madre del bimbo a chiamare le autorità, chiedendo se il suo caso fosse stato inserito nella statistica. In questo modo si è scoperto che quel nome era del tutto sconosciuto ai registri.L’opinione pubblica è scossa, le autorità sanitarie hanno deciso di allargare il campo per andare a fondo di quella che la scienza definisce "asdi formazione di un arto durante lo sviluppo embrionale". Un’inchiesta nazionale dovrà chiarire la reale incidenza del fenomeno, con un sondaggio esteso a tutta la. Perché oggi nessuno è ancora riuscito a chiarire le cause delle malformazioni. E aleggia sospetti inquietanti: potrebbero essere state provocate da farmaci o da un fattore ambientale?