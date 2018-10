WWE – Quali saranno i match e le superstar presenti a Bologna e Roma? Ecco la card

sportfair

: WWE: QUALI SONO I PIANI PER IL TITOLO INTERCONTINENTALE? Ecco i link ufficiali di The Shield of Wrestling: YouTub… - B_InTheShield : WWE: QUALI SONO I PIANI PER IL TITOLO INTERCONTINENTALE? Ecco i link ufficiali di The Shield of Wrestling: YouTub… - TitanMorgan : Mentre la @WWE sta continuando a promuovere tramite i propri canali social la reunion del #nWo che si terrà il 27 o… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Pochi giorni al ritorno della WWE in Italia! In arrivo due grandi Live Show aLedella WWE sono pronte a tornare in Italia con due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di unsul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (), per poi bissare il 10 novembre al Palalottomatica di. I due spettacoli italiani permetteranno a migliaia di fan della WWE di vedere dal vivo le performance dei protagonisti dello show di Raw. Maindella serata sarà la sfida per il titolo di Campione Intercontinentale tra l’Architetto del ring Seth Rollins e Dean Ambrose. Di grande interesse anche il 1 on 2 Handicap, nel quale Braun Strowman affronterà la coppia composta da Dolph Ziggler e Drew McIntyre. Tra le protagoniste più ...