Filippo Facci contro Asia Nuccetelli Il giornalista pubblica il collage del prima-dopo

Nadia Toffa - Filippo Facci : scontro social : Nadia Toffa , negli scorsi giorni, sul proprio account ufficiale Instagram, ha pubblicato una foto (con tanto di didascalia) sul suo nuovo libro in uscita, Fiorire d'inverno, che racconta la sua lunga lotta per guarire dal cancro e tornare ad una vita normale (compreso il rientro a Le Iene):prosegui la lettura Nadia Toffa - Filippo Facci : scontro social pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 13:22.

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul sequestro dei fondi : perché i pm non possono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...

Filippo Facci - finché c' è Bonafede per la Giustizia non c' è speranza : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede l' abbiamo già inquadrato da un pezzo, ma questo non significa che ogni enormità che dice debba passare sottotraccia. Forse conoscete già il prologo: il ...