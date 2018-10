Salute | longevità e silver economy | premiati 5 giovani italiani in Usa

Addio dieta per dimagrire : arriva roadmap per Salute e longevità : Se fino a poco tempo l’obiettivo di una dieta era, nel 90% dei casi, combattere i chili di troppo, oggi non è più così. “La domanda che mi fanno più spesso i pazienti non è più ‘dottoressa come posso dimagrire?’, ma ‘cosa posso fare per stare meglio?”. Una piccola rivoluzione, confida Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione, che non a caso ha intitolato il suo ultimo libro ‘Mai più a ...

Salute - longevità : 4.4 anni di vita in più entro il 2040 : entro il 2040 la speranza di vita, a livello mondiale, aumenterà di 4,4 anni. Per le donne la vita media si attesterà a 80 anni, secondo un recente studio pubblicato su ‘Lancet’ e basato sui dati 1990-2016 del Global Burden of Disease Study condotto in 195 Paesi. Più in particolare, per il 2040 i numeri indicano una speranza di vita di 79,7 anni per le donne e di 74,3 anni per gli uomini. Gli esperti indicano che in 59 Paesi la vita ...

Salute - Lancet : Spagna al top longevità nel 2040 - Italia sesta : La vita media nei prossimi 20 anni sembra destinata ad allungarsi in molti Paesi del mondo, ma non in tutti. Almeno secondo un nuovo studio di scenario sull’aspettativa di vita e le principali cause di morte nel 2040. E le classifiche dell’aspettativa di vita nei prossimi 20 anni cambieranno volto. Ad esempio la Cina, con un’aspettativa di vita media di 76,3 anni, nel 2016 si è classificata al 68° posto su 195 nazioni, ma se i ...