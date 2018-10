Marco Mengoni | fuori ora i videoclip di “Voglio” e “Buona vita”

La doppia anima di Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita in attesa del nuovo album : Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita ci porta dritti nel mondo del nuovo album atteso per la fine del mese di novembre. Le anteprime delle due clip ufficiali dei singoli sono state lanciate in esclusiva per gli utenti della app ufficiale, che hanno così potuto vedere in anticipo quale fosse la direzione presa dal loro artista preferito. I due video sono stati rilasciati mentre è già partita la corsa per aggiudicarsi uno dei ...

Biglietti Marco Mengoni Tour 2019 : date concerti - prezzi - info : Marco Mengoni ha annunciato i concerti del suo prossimo Tour 2019 che farà tappa nei maggiori palazzetti d’Italia. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Marco Mengoni Tour 2019: il ritorno live con nuovi concerti Torna sulla scena musicale italiana uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Marco Mengoni infatti è pronto per il suo ritorno live a seguito del nuovo album che uscirà il prossimo 30 novembre 2018. Ad ...

Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - prevendita al via da App ufficiale - su TicketOne e TicketMaster : Qui sotto i Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 nei palazzetti dello sport. La prevendita in anteprima per i fan da app ufficiale di Marco Mengoni parte oggi alle ore 10.00, a seguire i ticket saranno disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola. Il numero di biglietti in prevendita oggi da app ufficiale di Marco Mengoni è molto limitato e da ...

Domenica Live - Loredana Bertè : «Marco Mengoni mi ha copiato» : Loredana Bertè rivede un filmato del 1982 con Barbara D'Urso “M’ha copiato Mengoni”. Intervenuta a Domenica Live per presentare LiBertè, suo ultimo album, Loredana Bertè si è lasciata sfuggire, senza particolare malizia, questa frase appuntita sul vincitore di X Factor 3. Dopo aver ripercorso i momenti fondamentali della sua storia professionale e privata, Loredana è stata invitata da Barbara D’Urso a cantare Maledetto luna-park, singolo ...

Domenica Live - Loredana Bertè : «Marco Mengoni mi ha copiato» : Loredana Bertè rivede un filmato del 1982 con Barbara D'Urso “M’ha copiato Mengoni”. Intervenuta a Domenica Live per presentare LiBertè, suo ultimo album, Loredana Bertè si è lasciata sfuggire, senza particolare malizia, questa frase appuntita sul vincitore di X Factor 3. Dopo aver ripercorso i momenti fondamentali della sua storia professionale e privata, Loredana è stata invitata da Barbara D’Urso a cantare Maledetto luna-park, singolo ...

Loredana Bertè a Domenica Live : “Pure Marco Mengoni mi ha copiato!” : Domenica Live, Loredana Bertè su Marco Mengoni: “Mi ha copiato pure lui” Loredana Bertè è tornata a Domenica Live per promuovere il suo ultimo lavoro discografico, LiBertè. Ma il disco è stata anche occasione per ripercorrere la vita privata e professionale della sorella di Mia Martini. Un’esistenza intensa, vissuta sempre al massimo. E con uno […] L'articolo Loredana Bertè a Domenica Live: “Pure Marco Mengoni mi ha ...

Audio e testo di Voglio e Buona vita di Marco Mengoni - i due nuovi singoli in attesa dell’album : Voglio e Buona vita di Marco Mengoni anticipano l'album che i fan attendono per la fine del mese di novembre. Sono quindi due i singoli che l'artista di Ronciglione ha voluto rilasciare per il supporto del nuovo album, del quale si attende ancora il titolo. Il 19 ottobre, data X per il rilascio dei due brani con i quali si può capire qualcosa in più delle nuove intenzioni di Marco Mengoni, accoglie quindi i due brani che mostrano due facce ...

Gossip Amici 18 : Maria De Filippi vorrebbe Marco Mengoni come giudice del serale : Marco Mengoni sbarca ad Amici? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del talent show da quando il settimanale Oggi ha raccontato di uno strano incontro che ci sarebbe stato tra il cantante e un collaboratore di Maria De Filippi. Stando a quello che si vocifera sul web in queste ore, la conduttrice Mediaset starebbe corteggiando da anni il romano: il desiderio della donna sarebbe quello di annoverare l'amato cantautore nel cast del ...

Ecco «Voglio» e «Buona Vita» : i due nuovi singoli di Marco Mengoni : Il trionfo a X Factor 3 (2009)Re Matto alla 60º edizione di Sanremo (2010)"Miglior Artista Europeo" agli MTV EMA (2010)Si mette a nudo per Vanity Fair (2011)La vittoria a Sanremo 2013 con L'essenzialeLa performance agli Eurovision Song Contest (2013)Vola a Los Angeles per Billboard (2013)Mengoni vs Vernia: come due gocce d’acqua (2013)Agli Home Visit con Mika (2013)Marco MengoniSotto la doccia di X Factor (2014)Scocca la mezzanotte e ...

Marco Mengoni al serale di Amici 2019?/ La De Filippi lo “corteggia” : lui a cena con membro della produzione : Tra gli ultimi nomi per il serale di Amici 2019, pare che Maria De Filippi stia nuovamente puntando su Marco Mengoni, ecco tutte le ultime news sul talent show.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Amici 18 anticipazioni : Marco Mengoni in giuria? : Marco Mengoni approda ad Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione Lunedì 29 Ottobre inizierà il daytime di Amici 18 sul canale del digitale terrestre Real Time. E alla conduzione, oltre Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, ci sarà anche la new entry Lorella Boccia, la quale è andata a sostituire Stefano De Martino. Intanto però sono già iniziati i toto nomi dei possibili artisti, che giudicheranno nel serale del talent show prodotto e ...

Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast : tutti i dettagli : Marco Mengoni sbarca ad Amici? Maria De Filippi lo vuole come giudice al serale Continua il toto nomi sui personaggi che, a partire dalla prossima edizione, entreranno a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come professori o giudici al serale. L’ultimo su cui molti stanno puntando, al momento, pare essere Marco […] L'articolo Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast: tutti i dettagli proviene da ...

Marco Mengoni : annunciate le prime date del #MengoniLive2019 : Il trionfo a X Factor 3 (2009)Re Matto alla 60º edizione di Sanremo (2010)"Miglior Artista Europeo" agli MTV EMA (2010)Si mette a nudo per Vanity Fair (2011)La vittoria a Sanremo 2013 con L'essenzialeLa performance agli Eurovision Song Contest (2013)Vola a Los Angeles per Billboard (2013)Mengoni vs Vernia: come due gocce d’acqua (2013)Agli Home Visit con Mika (2013)Marco MengoniSotto la doccia di X Factor (2014)Il ritorno è all’insegna ...

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : biglietti in prevendita per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...