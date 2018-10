Champions | contro Psg serve impresa | per bookie Napoli sfavorito

La Juve si allena in vista dell'incontro con lo United in Champions League : Le immagini dell'allenamento di rifinitura della Juventus prima della partenza per Manchester, dove martedì 23 ottobre è in programma la terza giornata dei gironi di Champions League che vede i ...

Champions League - ritardo contro il Valencia : multa al Manchester United. Punito anche il Napoli : Cinque minuti, sì, appena trecento secondi che però hanno fatto slittare gli orari televisivi provocando grandi problemi in tutta Europa, e nel mondo. 5mila euro di multa per il ritardo allo stadio e ...

Le Leghe calcio europee contro l'Italia : "Troppi 4 posti in Champions" : Le richieste saranno presentate all'Uefa il 3 dicembre. "In 26 anni, la metà dei proventi solo a 14 club"

Buffon : 'Io più forte di 5 anni fa. Finale Champions contro la Juve? No - grazie' : In tutto il mondo mi vedevano con orgoglio, per come rappresentavo l'azzurro, e la critica parlava solo della necessità di rinnovare. A darmi rabbia non erano le cose su di me, ma che addetti ai ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna domina in casa contro Ostende : La Virtus Bologna concede il bis in Champions League. Dopo la sofferta vittoria al supplementare contro il Neptunas, è arrivata quella odierna molto più semplice contro i belgi del Filou OOstende per 89-60. Un successo che è stato in discussione solamente nel primo quarto, con la Virtus che ha preso il largo nel secondo con un impressionante parziale di 22-3, che ha deciso la partita. Tutti i giocatori di Bologna vanno a referto. I migliori sono ...

Inter - Asamoah : 'Il derby contro il Milan ci darà la spinta giusta per affrontare il Barcellona in Champions League' : "L'Inter è sulla strada giusta, il derby ci darà la spinta anche per il match di Champions contro il Barcellona . Lo stadio sarà pieno, un motivo in più per ottenere un buon risultato". Kwadwo Asamoah ...

Roma - 14° Daspo per un giallorosso per gli incidenti di Champions contro il Liverpool : Diventano quattordici i tifosi della Roma soggetti a Daspo per gli incidenti avvenuti a Liverpool e a Roma durante la semifinale di Champions League della scorsa edizione. L'ultimo provvedimento, come ...

Barcellona - un calciatore salterà il doppio match di Champions contro l’Inter : Per il Barcellona si può iniziare a parlare di emergenza difesa: dopo l’infortunio di Samuel Umtiti, che potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per 4 mesi in caso di intervento chirurgico al ginocchio sinistro, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha perso anche Thomas Vermaelen. Infortunatosi in nazionale, il centrale belga si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale ...

Milan - Biglia non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...

Napoli - Hamsik : “Champions - attenzione ai 2 punti contro Stella Rossa” : Intervenuto ai microfoni della “Pravda” dal ritiro della Nazionale slovacca, Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’impresa degli azzurri contro il Liverpool in Champions e non solo: “Abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La forza offensiva del Liverpool è incredibile, ma siamo riusciti a non farli […] L'articolo Napoli, Hamsik: ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Champions League 2018-2019 : super Ercolessi - l’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar : L’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar ed è ad un passo dall’Elite Round della UEFA Futsal Champions League 2018-2019. Gli abruzzesi hanno dominato al cospetto del club bosniaco, che ha capitolato con un netto 2-6, maturato soprattutto nella seconda metà del match. Ad aprire le danze in casa Acqua&Sapone è stato Ercolessi, l’esperto bomber azzurro, che ha finalizzato una bella azione corale portando in vantaggio al ...

Barcellona - Messi torna re a Wembley : tutto il mondo lo celebra dopo la notte di Champions. Ma contro l'Inter… : Dicono di lui Omaggi dalla stampa e anche dal campo, perché la celebrazione per Leo non si limita ai giornali di tutto il mondo , compresi quelli dei rivali di Madrid, . Jordi Alba a Leo ha servito ...

Risultati Champions League - il Psg gioca a tennis contro la Stella Rossa : lo Schalke all’ultimo respiro [FOTO] : 1/48 AFP/LaPresse ...