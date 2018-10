Twitter banna LifeSiteNews Il totalitarismo social

Un giocatore di Elite : Dangerous minaccia di morte una razza aliena e viene bannato da Twitter : I social network hanno delle regole ben precise, come quella che vieta chiaramente di pubblicare minacce violente nei confronti di chiunque, a quanto pare anche verso le razze aliene dei videogiochi.Lo sa bene Tim Wellens, giocatore belga di Elite: Dangerous che si è recentemente visto sospendere in via definitiva il suo account Twitter per aver intonato un poema che minacciava di morte la spietata razza dei Thargoid, gli antagonisti alieni del ...