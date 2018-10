Lucisano Media Group | iniziate riprese nuovo film

Sienna - dalla Lucisano Media Group una serie tv sullo scandalo finanziario del Monte dei Paschi di Siena : Il genere del financial thriller sembra essere la prossima moda o, più semplicemente, le vicende degli ultimi anni hanno raggiunto il distacco dal presente necessario per essere raccontate in forma di serie tv. E' quanto credono alla Lucisano Media Group, che nelle ore scorse ha annunciato di essere al lavoro su Sienna, serie tv che racconterà "uno dei più grandi scandali finanziari internazionali, che ha visto la città di Siena come ...