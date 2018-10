Vittoria del Centrodestra unito La Lega primo partito in Trentino

Ciclismo - Moscon si gode la Vittoria del Tour of Guangxi : “adesso pizza e champagne con i miei compagni” : Il corridore del Team Sky ha parlato dopo aver vinto il Tour of Guangxi 2018, il primo successo di una corsa a tappe del WorldTour in carriera Felicità ed entusiasmo per Gianni Moscon, capace di vincere il Tour of Guangxi 2018. Il corridore del Team Sky mette in bacheca la prima corsa a tappe WorldTour della sua carriera, arrivata grazie alla vittoria nella tappa regina. LaPresse/Fabio Ferrari Un finale di stagione da urlo per ...

Un'altra Vittoria per Marilù Mastrogiovanni : non diffamò Tommaso Ricchiuto della Igeco

Moto2 – Quartararo squalificato : la Vittoria del Gp del Giappone va a Bagnaia : Bagnaia vince anche il Gp del Giappone: il pilota italiano si prende la gara di Motegi dopo la squalifica di Quartararo Mentre tutta l’attenzione è per Marc Marquez, che festeggia la vittoria del titolo Mondiale di MotoGp grazie al successo al Gp del Giappone, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine della corsa, a Motegi arriva un clamoroso colpo di scena che riguarda la gara di Moto2. Fabio Quartararo è stato infatti ...

MotoGP - GP del Giappone 2018. Vittoria di Marc Marquez : è campione del mondo. Andrea Dovizioso cade a 2 giri dalla fine : LIVE 07:43 21 ott Marquez TAGLIA IL TRAGUARDO, E' campione DEL MONDO PER LA SETTIMA VOLTA A 25 ANNI. DIETRO DI LUI CRUTCHLOW E RINS. PECCATO PER Dovizioso, CADUTO AL PENULTIMO GIRO Continua a leggere 07:44 21 ott FOCUS Marquez -Vittoria numero 69 nel Motomondiale ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

Un Allenatore al Giorno : Claudio Ranieri - incredibile Vittoria dello Scudetto con il Leicester : Claudio Ranieri come calciatore esordisce nella Roma, ma lega il proprio nome soprattutto al Catanzaro di cui, tra il 1976 e il 1982, diventa il giocatore con più presenze in serie A. Si fa notare come Allenatore conquistando due promozioni (dalla serie C1 alla serie A) con il Cagliari tra il 1988 e il 1991 e vincendo la Coppa Italia di Serie C; passa quindi al Napoli dove ottiene una qualificazione UEFA nel 1992. Tra il 1993 e il 1997 ...

Vittoria - i commissari riorganizzano l'organigramma del Comune : I commissari prefettizi di Vittoria riorganizzano l'organigramma di Palazzo Iacono e riducono le direzioni da dodici a otto, accorpandone alcune

Mondiali Volley 2018 – Il coraggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra dopo la Vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

VIDEO Italia in Finale ai Mondiali di volley femminile - gli highlights della Vittoria sulla Cina. Show di Egonu : L’Italia si è regalata una giornata leggendaria e ha conquistato l’accesso alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-2 al termine di una partita leggendaria, ha surclassato le Campionesse Olimpiche e si è così guadagnata il diritto di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Le azzurre, trascinate da un’inverosimile Paola ...

Vittoria - comune sciolto per mafia : al via la riorganizzazione dell'Ente : Razionalizzare l'apparato amministrativo del comune ed ottimizzare le risorse umane e materiali a disposizione per migliorare l'efficienza dell'Ente ed assicurare la massima qualità dei servizi ...

Treviso - il “miracolo” della piccola Vittoria : nata prematura di 399 grammi - ora sta bene : La piccola Vittoria pesava solo 399 grammi quando è nata prematura all’ospedale Ca’Foncello di Treviso. I medici hanno cercato di ricreare le condizioni dell’utero materno con una temperatura di 34 gradi per consentire alla neonata di non sprecare energie per scaldarsi e impiegarle tutte per crescere e lei piano piano ce l’ha fatta.Continua a leggere

Vittoria di Trump - respinta la causa per diffamazione della porno star Stormy Daniels : Ma il giudice Omero l'ha respinta: 'La corte è d'accordo con la tesi di Trump, perché il suo tweet rappresenta una `iperbole´ normalmente associata con la politica. Il Primo Emendamento ...

Lo scisma dalla chiesa russa per Poroshenko è una Vittoria in vista delle elezioni : Roma. I russi non accettano l’idea che l’Ucraina non sia più parte della Russia. A nessun altro territorio sono così attaccati. E’ un richiamo antico – la Russia nasce da quelle terre –, e riaverla rappresenta una rivincita storica. Nonostante la caduta dell’Unione sovietica, i russi continuavano a