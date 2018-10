Spal | colpo all' Olimpico | la Roma esce tra i fischi

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018)- E lo chiamavano campo amico. Lainciampa ancora, lo fa nuovamente all', dove in campionato non ria trovare continuità. La sconfitta per 2-0 con lanon è casuale, rappresenta anzi un problema che la squadra di Di Francesco si porta dietro dalla scorsa stagione. I giallorossi faticano a mantenere la concentrazione prima delle partite di Champions: considerando anche la scorsa annata sono quattro le gare casalinghe perse a ridosso degli impegni europei. Quest'anno è il primo vero e proprio scivolone, ma anche il 2-2 ottenuto contro il Chievo prima della sfida con il Real aveva il sapore di occasione persa.E così, proprio come l'anno scorso (peggior annata in casa con 6 sconfitte) anche ora i giallorossi capovolgono il significato di fattore campo, a loro stranamente indigesto. Nel campionato in corso sono più le partite che laall'non ha vinto ...