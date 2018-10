Più modernità sugli smartphone Huawei e Honor | sfondi Mate 20 RS Porsche Design

optimaitalia

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Immaginiamo che molti dei possessori deglipiù datati gradirebbero dare un tocco diai propri dispositivi: perché non farlo con un qualche sfondo del nuovo20 RS? Parliamo del lussuosissimo dispositivo presentato qualche giorno fa a margine dell'evento londinese, e che ha visto ufficializzati anche gli altri esponenti della serie, il20 ed il20 Pro, oltre che l'enorme20x, e gli indossabili Watch GT (di cui vi abbiamo parlato qui più nel dettaglio), Band 3 Pro e Band 3e.Pur trattandosi di un terminale di nicchia, specie per il suo prezzo tutt'altro che accessibile (1695 e 2095 euro rispettivamente per le versioni base e premium), c'è chi si è preoccupato di ricavare glioriginali di20 RS, che è possibile trasferire (gratuitamente, passateci la battuta) sul proprio ...