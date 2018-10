Il Dl fiscale è un condono | senza dubbio

Condono - scintille tra Di Maio e Salvini sul decreto fiscale/ Ultime notizie : M5s replica alla Lega su verbale : decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Pace fiscale - la ricostruzione di Palazzo Chigi : “La norma sul condono è arrivata durante il Cdm. Andava verificata in seguito” : La norma sul condono è arrivata mentre il Consiglio dei ministri era in corso. E la bozza è stata consegnata soltanto al premier Giuseppe Conte: Andava verificata prima di essere inserita nella copia del decreto fiscale poi inviata informalmente al Quirinale. A 48 ore dallo scontro tutto interno al governo arriva una nota di Palazzo Chigi a ricostruire tutto quello che è successo durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso. Quando nel dl ...

Condono fiscale - Di Maio a Salvini : “Io non voglio passare per bugiardo” : Luigi Di Maio ha replicato con un video da Palazzo Chigi alle parole di Salvini, secondo cui l'articolo 9 del decreto fiscale sarebbe stato letto in Cdm lunedì: "Nel testo del decreto letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con dentro il Condono penale, dentro i capitali dall'estero? La risposta è no. Da bugiardo non voglio passare".Continua a leggere

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Manovra - Fico : il condono fiscale non va approvato : Roma, 19 ott., askanews, - 'Per me tutto ciò che non è all'interno del contratto di governo non può essere nelle leggi e nelle norme. Il condono, lo scudo fiscale, non sono all'interno del contratto e ...

Salvini fissa il prezzo della trattativa sul condono fiscale : Se tre indizi fanno una prova, il compromesso sul condono fiscale che Di Maio e Salvini dovranno trovare al vertice di Governo di sabato è già definito nelle concessioni da farsi l'un l'altro. Appurata l'inesistenza della "manina" che avrebbe allargato le maglie della "dichiarazione integrativa" prevista dal decreto fiscale, i due vicepremier hanno fissato i loro paletti. Chiari quelli del Movimento 5 Stelle: nessun 'perdono' per ...

I grilini No-Tap in viaggio per protestare. Italia 5 Stelle stretta tra condono fiscale e gasdotto della discordia : Dalla Puglia partono pullman direzione Circo Massimo. A bordo ci sono i grillini No-Tap, attivisti 5Stelle che fanno parte anche dei comitati contro il gasdotto. Quei comitati che nelle scorse edizioni di Italia 5 Stelle erano stati invitati come compagni di battaglia e invece adesso, senza invito, lo spirito è cambiato: "Stiamo preparando volantini e striscioni. E porteremo anche le nostre bandiere 5Stelle con lo stemma No-Tap", ...

Fico : 'M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

Pace fiscale - come cambia il decreto sul condono : Dopo lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il decreto fiscale, contenente le norme sul condono, potrebbe cambiare nel Consiglio dei ministri che verrà convocato per sabato. La misura, ad oggi, tiene insieme due elementi opposti tra loro: da una parte il maxi-condono e dell'altra la lotta all'evasione. Quali sono i possibili compromessi che M5s e Lega potrebbero trovare.Continua a leggere

Decreto fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Dl fiscale - Berlusconi : 'M5S? Hanno letto le norme sul condono - ma non le hanno capite' : Siamo convinti che a breve M5S e Lega appianeranno i propri contrasti sul 'giallo' del decreto fiscale [VIDEO] e nessuno capira' nulla di cosa sia realmente accaduto. La presunta 'manina' evocata da Luigi Di Maio che minaccia di denunciare tutto alla Procura, la reazione infastidita di Matteo Salvini che ha risposto piccato al partner di governo sottolineando di aver 'trovato scritto quello di cui abbiamo discusso per ore ed ore in Consiglio dei ...

Condono - Salvini : il decreto fiscale non cambia - M5s sapeva : A chi gli chiedeva se era a conoscenza della presenza nel Dl fiscale delle norme sulla pace fiscale contestate dal M5s, il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha risposto: «Ma è evidente, tutti lo sapevano»...

Giallo sul condono fiscale - Salvini : “Il decreto non si cambia - il testo lo conoscevano tutti” : "Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l’accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue responsabilità", ha dichiarato Matteo Salvini, sottolineando inoltre che nessun altra riunione verrà organizzata per discutere della questione. .Continua a leggere