Italia | i conti non tornano | così l' Ue boccia manovra

Aria di tempesta sull’Italia : dall’Europa lettera di richiamo sui conti pubblici : Italia avvisata. Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegna oggi al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della

Ciclismo - anche Visconti e Cimolai tra gli Italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli Italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...

Juncker : "Preoccupati per conti Italiani - ma no pregiudizi" : Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'dirò che evidentemente i conti pubblici italiani ci provocano molta preoccupazione, ma che non abbiamo pregiudizi' sulla manovra economica, sottolinea il ...

I conti non tornano e Juncker mette in guardia : nessun favore all'Italia : Il tavolo di confronto sulla manovra di Bilancio del governo italiano si è già spostato a Bruxelles, dove ieri sera è stato inviato il documento programmatico dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Una prima reazione non si è fatta attendere. Stamattina, il presidente della Commissione euro

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

AlItalia : EasyJet continua a essere interessata : La compagnia britannica EasyJet, seconda low cost in Europa dopo la Ryanair, continua a essere interessata all'acquisizione di Alitalia. Ma a patto che venga ristrutturata e che faccia parte di un ...

Servizi Italia continua l'acquisto di azioni proprie : Servizi Italia ha acquistato, nel periodo dall'8 al 12 ottobre 2018, n. 21.400 azioni ordinarie , pari allo 0,067% del Capitale Sociale, al prezzo unitario medio di Euro 3,74 per un controvalore ...

Diretta/ Polonia-Italia (risultato live 0-0) streaming video Rai : gli azzurri continuano a sprecare! : Diretta Polonia Italia, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nostra Nazionale gioca a Chorzow per la sua terza partita della Nations League(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:12:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la rivolta degli europarlamentari di Forza Italia : 'Se continuiamo a tifare spread...' : 'Se continuiamo a tifare spread, se diventiamo quelli dell'Europa dei vincoli e dei trattati, finiremo schiacciati sulla politica del Pd . E alla fine la gente sceglierà l'originale, non noi'. Si sfoga così Stefano Maullu , europarlamentare di Forza Italia, che delinea il sentimento di una grande fetta del partito ...

Manovra - i controllori dei conti contro l'Italia : 'Tutta sbagliato - c'è il rischio contagio' : Deficit, pil, titoli di stato, debito, spread. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria non tranquillizzano gli analisti stranieri. Il Financial Times definisce ' catastrofica ' la spirale che si ...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

