Il preservativo che si autolubrifica per ridurre le malattie sessualmente trasmesse

Sta arrivando il preservativo che si auto-lubrifica : (Foto: Behrouz Mehri/Apf/Getty Images) Sarà in grado di auto-lubrificarsi, grazie a uno speciale rivestimento in polimeri. Si tratta di una nuova generazione di condom appena ideata dai ricercatori della Boston University, che sulle pagine della rivista Royal Society Open Science raccontano come uno speciale strato in polimeri sia stato in grado di rendere il preservativo, una volta entrato in contatto con i fluidi corporei, più scivoloso per un ...