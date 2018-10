GF Vip | chi è Dasha Dereviankina | la fidanzata di Stefano Sala

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona sputtanata : 'Mi ha fatto dei trattamenti'. Chi svela la verità : Altro che nobile: la Marchesa d'Aragona è un'estetista. La stella del Grande Fratello Vip sputtanata da Valeria Marini : intervistata da Alfonso Signorini a Casa Signorini , la diva romana reduce da ...

Grande Fratello Vip senza speranza - si chiude prima : Il Grande Fratello Vip raddoppia ma dimezza. L'opinionista del reality Alfonso Signorini, nel suo programma "Casa Signorini", ha confermato che il programma di punta di Mediaset andrà in onda due ...

GF Vip : Svelati i Guadagni dei Concorrenti! Ecco chi è il più pagato! : Siete curiosi di capire quanto guadagnano i Vip che albergano nella casa del Grande Fratello? Somme da capogiro, ma un concorrente è sicuramente il più pagato. Ecco gli importi corrisposti ad ogni singolo coinquilino! I telespettatori italiani si sono spesso chiesti quanto percepiscono i coinquilini che risiedono nella casa del Grande Fratello Vip. Nella terza edizione del reality show più spiato dagli italiani, la concorrente che riceve più ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : "Mio figlio Paolo guadagna pochissimo". Ed 'Amici' chiarisce : "Non parla di noi" : Con un post pubblicato su Instagram, lo staff del reality di Canale 5 'smaschera' l'equivoco sul cachet di Paolo Ciavarro

Corna al Grande Fratello Vip 3! Atmosfera caldissima nella casa. Chi tradisce con chi : Corna al Grande Fratello Vip 3. Finalmente questa edizione inizia a mettere un po’ di sale: non si parla più solo di Francesco Monte e Giulia Salemi. Nelle ultime ore, infatti, si è discusso parecchio anche del caso Silvia Provvedi – Fabrizio Corona con la possibile ospitata in studio dell’ex re dei paparazzi nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 3. L’unico problema resta il durissimo scontro avuto a distanza con ...

Grande Fratello Vip - le prime corna : 'Baciami - non ce la faccio più'. Chi tradisce - e con chi - : corna in arrivo al Grande Fratello Vip , le prime di questa terza edizione. Stefano Sala si dice pronto a tradire la fidanzata lasciata fuori dalla casa, Dasha Dereviankina . Il modello ha chiesto ...

GF Vip - il cachet dei concorrenti : chi è il più pagato nella casa : Il Grande Fratello Vip si avvia verso metà percorso: quanto guadagnano i concorrenti in gara nel noto reality di Canale 5. Non ci sono cifre ufficiali, ma è bastato un post su Facebook di Riccardo Signoretti, direttore della rivista ‘Nuovo’, per scatenare la polemica sui compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, molto aveva fatto discutere il compenso di Cristiano Malgioglio, che secondo quanto si era appreso preso – il ...

Gf Vip 2018 : Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto - rivolta sul Web : Fine dell’Amicizia fra Elia e Silvia al Gf Vip 2018? Silvia Provvedi sta mentendo a Elia Fongaro? Alle fan dell’ex Velino non è andata proprio giù la nomination da parte di quella che credevano una sua amica. Lei e sua sorella Giulia lo hanno votato per esclusione, ma questa loro motivazione non ha convinto nessuno. […] L'articolo Gf Vip 2018: Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto, rivolta sul Web proviene da ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

GF Vip - Corona su Chi : 'Silvia ha bisogno di me e dell'affetto - sono pronto a darglielo' : Fabrizio Corona è tornato a parlare tramite la rivista Chi [VIDEO] della sua ex fidanzata silvia provvedi. Quest'ultima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018, ha esternato tutta la sua debolezza e delusione per la storia avuta con l'ex Re dei paparazzi: infatti, la Provvedi si è lasciata con Corona gia' da qualche mese dopo ben 3 anni di relazione, nel quale la giovane ragazza ha aspettato l'uscita di Fabrizio dal ...

GF Vip : Francesco e Giulia sempre più distanti - Stefano si dichiara a Benedetta : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show di Canale 5, [VIDEO]condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Oggi le novita' che arrivano dalla casa di Cinecitta' riguarderanno Francesco Monte e Stefano Sala. Se l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendersi una pausa da Giulia Salemi, il modello è sempre più vicino a Benedetta Mazza, tanto da far presagire l'inizio di una storia d'amore. Grande Fratello ...

Fabrizio Corona dichiara : “Sarei andato al GF Vip - ma la Blasi ha imposto il veto”. Ecco da cosa nasce l’astio tra i due : Fabrizio Corona non andrà al Grande Fratello Vip e la colpa potrebbe essere di Ilary Blasi che avrebbe messo un L'articolo Fabrizio Corona dichiara: “Sarei andato al GF Vip, ma la Blasi ha imposto il veto”. Ecco da cosa nasce l’astio tra i due proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...