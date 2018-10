Furti in casa da Napoli a Salerno | sgominata la banda | 15 arresti

Furti in casa durante le vacanze : perché è importante essere assicurati : Non c'è cosa peggiore che tornare rilassati dalle vacanze e trovare la propria casa svaligiata: ecco perché è sempre utile...

Perugia - Furti in casa : la bottiglietta d'acqua galeotta è il nuovo stratagemma dei ladri : Per compiere un furto all'interno di un'abitazione è sufficiente una bottiglietta di mezzo litro d'acqua. Ad alcuni la notizia potra' forse apparire strana, ma è la realta'. La bottiglietta può essere infatti fondamentale per i ladri soprattutto in quelle abitazioni con le semplici serrature con scocco. I malintenzionati, togliendo l'acqua all'interno, possono trasformare il recipiente in una lastra elastica che andra' ad essere impiegata in ...

Furti in casa - le bottigliette d'acqua fanno entrare i ladri/ Plastica usata come grimaldello : casi in Umbria : Furti in casa con bottigliette d’acqua: la nuova tecnica dei ladri. Porte non scassinate: danno e beffa per chi subisce la rapina, visto che sono difficili da dimostrare(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 00:21:00 GMT)

Furti in casa : il metodo delle bottigliette d’acqua/ Plastica utilizzata come grimaldello e la serratura salta : Furti in casa con bottigliette d’acqua: la nuova tecnica dei ladri. Porte non scassinate: danno e beffa per chi subisce la rapina, visto che sono difficili da dimostrare(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:07:00 GMT)

Ai domiciliari dopo i Furti al Megalò - trovato con la droga in casa e arrestato di nuovo : Approfondimenti furti a Megalò, refurtiva trovata a Silvi: due denunciati 19 dicembre 2015 Rubano libri, vestiti e integratori a Megalò: arrestati in flagranza 27 marzo 2018 Era agli arresti ...

'Estate sicura' : 81 arresti - Furti in casa in calo del 13% : L'operazione 'Estate sicura' della polizia ha portato all'arresto di 81 persone. Inoltre, sono stati controllati 293.186 veicoli e 46.485 persone , di cui 9.677 con precedenti, , sono state denunciate ...

'Estate sicura' : 81 arresti ma Furti in casa giù del 13% : L'operazione 'Estate sicura' della polizia ha portato all'arresto di 81 persone. Inoltre, sono stati controllati 293.186 veicoli e 46.485 persone , di cui 9.677 con precedenti, , sono state denunciate ...

Alessandro Gassman - ladri in casa : rubati i premi di papà Vittorio/ È l'estate dei Furti "vip" : Alcuni ladri si sono introdotti nella casa di Alessandro Gassmann. La notizia diffusa da Il Messaggero, spiega l'accaduto, ecco cosa è successo all'attore romano.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Da casa Salvini alla villa dei Moratti : ecco i Furti celebri dei ladri d'agosto : La geografia dei furti in abitazione ai danni di politici e personaggi noti dello spettacolo non conosce confini, muri o sistemi di sorveglianza che tengano.In parecchi hanno pagato dazio ai topi d’appartamento. Quello dei genitori del ministro dell’Interno Matteo Salvini è solo il caso più recente. Prima di loro avevano fatto i conti con ladri più o meno esperti il sindaco di Milano Beppe Sala, la storica portavoce e consigliera di Roberto ...

Furti in casa unico reato in aumento : Si fa un gran parlare di sicurezza, a tutti i livelli, ma spesso a guidare il dibattito, più della conoscenza dei dati, pare essere la percezione di cosa sta avvenendo. E' vero o meno che siamo meno ...