Festa del Cinema | da Scorsese a Virzì passando per gli Afterhours | in programma il nuovo

Festa del Cinema di Roma - Bad Times at The El Royale di Drew Goddard inaugura il programma della Selezione Ufficiale : Al via la tredicesima edizione della Festa del Cinema , Antonio Monda: “Ottimo andamento per le prevendite: +8% di biglietti acquistati” Al via domani, giovedì 18 ottobre, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 28 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, con Francesca Via, Direttore Generale. L’Auditorium Parco della Musica ...

Per Every Child is My Child Emma Marrone - Daniele Silvestri e altri artisti il 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma : Ha inizio domani 18 ottobre la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è vasto e colmo di appuntamenti, e da non perdere c’è sicuramente l’evento Every Child is My Child dedicato a “Live for Syria”. Every Child is My Child onlus è una compagnia di attori, di cantanti, di musicisti, di artisti e anche cittadini che in comune hanno il grande desiderio di esporsi e fare qualcosa di concreto per i bambini che vivono in ...