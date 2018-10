Valeria Golino | «La mia Euforia nasce dal dolore»

Riccardo Scamarcio : "La fine della storia con Valeria Golino? Non sono ancora guarito..." : Dopo il successo del film Loro, la pellicola diretta da Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, ritroveremo Riccardo Scamarcio al cinema nel film Euforia, diretto da Valeria Golino, nel quale interpreterà la parte di Matteo, un uomo d'affari omosessuale, promiscuo e con problemi di droga che si farà carico della malattia di suo fratello Ettore, interpretato da Valerio Mastandrea.Come sappiamo, la regista del film, l'attrice Valeria ...

Valeria Golino : “Il dolore è un'opportunità - ma non lasciateci soli. Scamarcio? Siamo indivisibili ma non siamo mai stati amici” : L'euforia è una sensazione bella e pericolosa che nasconde sempre qualcos'altro e, di solito – come ci ricorda la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Marciano, "è una sorta di schermo sopra una piccola ansia". siamo euforici se abbiamo qualcosa che ci turba e l'euforia cela sempre il suo contrario, dimostrando che la felicità e la serenità sono ben altro. Per Valeria Golino, attrice, regista e produttrice, ...

Euforia - una clip dal nuovo film di Valeria Golino : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Euforia di Valeria Golino : Proiezioni Roma e Milano e Conferenza Stampa Roma : MARTEDÍ 16 OTTOBRE – Roma – Cinema Caravaggio – Via Giovanni Paisiello, 24 ore 10.30 PROIEZIONE Stampa (115′) – A seguire

Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi nel film di Valeria Golino 'Euforia' : Ettore e Matteo sono fratelli ma non potrebbero essere più diversi: Matteo, Riccardo Scamarcio, guarda il mondo dall'alto del suo attico, è un narcisista che coltiva la distrazione e lo fa con il ...

Valeria BRUNI TEDESCHI A VENEZIA 75/ Dal red carpet a I Villeggianti : Scamarcio e la Golino di nuovo insieme : VALERIA BRUNI TEDESCHI presenta il film 'I Villeggianti', nella categoria fuori concorso alla Mostra del Cinema di VENEZIA. Nel cast anche VALERIA Golino e Riccardo Scamarcio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Alice Campello - Valeria Golino - Carla Bruni Tedeschi e le altre : sul red carpet di Venezia sfila la bellezza ma non mancano gli 'intrusi' : È il giornod ell'eleganza e della bellezza a Venezia: sul rted carpet sfilano Alice Campello, moglie di Alvaro Morata , e neo mamma bis - GUARDA , , Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi… ma ...

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio insieme (di nuovo) a Venezia : Valeria Golino e Riccardo Scamarcio tornano a Venezia per presentare un nuovo film, anche se la loro relazione, durata oltre dieci anni, è ormai finita. I due attori, nonostante la rottura, sono rimasti in buoni rapporti e sono stati scelti da Valeria Bruni Tedeschi per recitare nel film Les Estivants – I villeggianti, presentato nel corso della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, che racconta l’estate di una regista in una ...