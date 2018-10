Ponte | Autostrade ritorna in campo per demolire i monconi del viadotto

Ponte - Autostrade ritorna in campo : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno».

Autostrade insiste e presenta il progetto per ricostruire il Ponte di Genova : Nove mesi per il nuovo ponte. Autostrade per l’Italia non vuole uscire di scena e tira dritto, torna ad assicurare al commissario per la ricostruzione Marco Bucci di essere in grado di demolire e ricostruire il viadotto sul Polcevera entro 9 mesi dalla approvazione e dalla disponibilità delle aree. È infatti arrivata la conferma della consegna del progetto che Aspi ha messo a punto per il ponte che prenderà ...

Ponte Morandi : Autostrade - valori verifica travi non indicavano livello sicurezza (2) : (AdnKronos) - La nuova normativa sulle tecniche di costruzione, sottolinea Autostrade per l'Italia, "si applica soltanto ai progetti definitivi che nel 2008 non erano ancora stati approvati dalla Conferenza dei Servizi. La normativa non è, dunque, retroattiva. Diversamente andrebbe abbattuta e ricos

Ponte Morandi : Autostrade - valori verifica travi non indicavano livello sicurezza : Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Le strutture tecniche di Autostrade per l'Italia ribadiscono "nuovamente che tali valori non indicavano in alcun modo il livello di sicurezza del Morandi". Così Autostrade per l'Italia in merito a quanto riportato oggi dal quotidiano 'La Repubblica' sui valori di verifica

Ricostruzione Ponte Morandi - Bucci : “giunti molti progetti”/ Commissario Genova - “Autostrade? No porte chiuse” : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la Ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Continua lo scontro su Ponte Morandi fra ministero e Autostrade : Genova, 15 ott., askanews, - Continua il botta e risposta fra governo e Autostrade per l'Italia sulle responsabilità nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Autostrade in una nota ha espresso sconcerto ...

Crollo di Ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 ottobre : Ponte morandi. Minacce alla Commissione - ora Autostrade fa causa agl’ispettori che la inchiodano : Minacce Autostrade contro chi indaga. “Faremo causa al ministero” Il bersaglio: il lavoro della Commissione sul crollo. A due mesi dalla strage la società dei Benetton non ammette responsabilità di Giorgio Meletti Monsieur le Paragurù di Marco Travaglio Quando si è appreso che il nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy abbandonava il Corriere per passare a La Stampa, abbiamo immaginato il carnevale di Rio organizzato da redattori, ...

Ponte - quel progetto "clandestino" di Autostrade : Il governo l'ha esclusa definitivamente dalla ricostruzione del Morandi e vuole revocarle l'intera concessione. Eppure, Autostrade tira dritto. Sfida Palazzo Chigi presentando un progetto "clandestino" per la realizzazione del viadotto di Genova che dovrà sorgere sulle ceneri di quello crollato. Clandestino, perché l'esecutivo ha tagliato fuori per decreto la concessionaria dalla partita per la costruzione della nuova opera, relegando la società ...

Ponte Morandi : apre il bypass per via della Superba - al taglio del nastro anche Autostrade : E' già aperto, ma il taglio del nastro avverrà sabato mattina. Il bypass tra il casello autostradale dell'Aeroporto e via della Superba, la nuova strada all'interno delle aree Ilva dedicata al ...

Genova - emendamento al decreto legge : Autostrade esclusa dalla ricostruzione del Ponte : Se l'emendamento dovesse passare, la gestione delle tratte interessate della A7 e A10 passerebbe da Autostrade al commissario straordinario