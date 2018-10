Nazionale | ufficializzata la sede dell’amichevole contro gli USA | si giocherà a Genk il

sportfair

: RT @portituristici: #CampaniaFelix. Creare una rete dei porti turistici campani, in particolare quelli votato ai mega e giga yacht. La prop… - federturismo : RT @portituristici: #CampaniaFelix. Creare una rete dei porti turistici campani, in particolare quelli votato ai mega e giga yacht. La prop… - portituristici : #CampaniaFelix. Creare una rete dei porti turistici campani, in particolare quelli votato ai mega e giga yacht. La… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ladi Roberto Mancinil’amichevolegli Stati Uniti Sialla Luminus Arena di, in Belgio, l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e gli Stati Uniti in programma il prossimo 20 novembre. Ladell’inè stataoggi, si tratterà della seconda partita per gli azzurri nella settimana di sosta, dal momento che qualche giorno prima giocheranno a Milanoil Portogallo per l’ultima partita della Nations League.L'articololadell’amichevolegli USA: siil 20 novembre SPORTFAIR.