Il Canada legalizza la marijuana E Civati se la prende con Salvini

Cannabis - legalizzazione ufficiale in Canada - Sky TG24 - : Cade il divieto anche per l'uso ricreativo. La legge era stata approvata dal parlamento nel giugno scorso. Il primo acquisto nell'isola di Terranova

In Canada è stata legalizzata la cannabis : restano i dubbi su salute e sicurezza : Il Canada legalizza l’uso ricreativo della cannabis: è la seconda nazione al mondo, dopo l'Uruguay, ad aver intrapreso questa politica di liberalizzazione. La riforma era già stata annunciata dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, il quale aveva sottolineato che la decisione di legalizzare la cannabis altro non è che un modo per ridurre i rischi conseguenti dalla criminalità organizzata e dunque una manovra volta alla protezione dei figli ...

In Canada è stata legalizzata la cannabis : (Immagine: Getty images) L’uso, la coltivazione e la vendita della cannabis sono diventati legali in Canada a partire da mercoledì 17 ottobre 2018. Alcuni negozi hanno effettuato aperture straordinarie per soddisfare la domanda dei clienti che hanno formato lunghe code. La liberalizzazione apre una fase di test sugli effetti di questa manovra. Well, that was fun. The first sale of legal recreational cannabis made by @BruceLintonCGC in ...

Cannabis per uso ricreativo legalizzata in Canada - è il primo stato del G7 a farlo : Il Canada è il primo Paese del G7 a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il Federal Cannabis Act, approvato dal Senato di Ottawa martedì, è stato firmato due giorni dopo dal Governatore generale Julie Payette, lo step finale per la promulgazione. Una mossa, quella del governo, annunciata da mesi e parte del programma con cui Justin Trudeau ha vinto le elezioni nel 2015. “Ho fiducia che riconquisteremo una buona parte del mercato ...

Il Canada legalizza l'uso ricreativo della marijuana : Roma, 17 ott., askanews, - Il Canada è diventato il secondo paese al mondo e il primo tra i principali paesi occidentali a legalizzare la vendita e il consumo a scopo ricreativo della marijuana. 'Noi ...

Marijuana : il Canada legalizza vendita e consumo ricreativo : Il Canada è diventato il 2° paese al mondo e il primo tra i principali paesi occidentali a legalizzare la vendita e il consumo a scopo ricreativo della Marijuana. “Non legalizziamo la Marijuana perché pensiamo che faccia bene alla nostra salute. Sappiamo di dover fare un migliore lavoro per proteggere i nostri figli e per eliminare e ridurre i profitti del crimine organizzato“, aveva dichiarato il primo ministro Justin Trudeau alla ...