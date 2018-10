Guendalina Tavassi quando rimasi incita a 17 anni mio padre non mi parlò

Guendalina Tavassi - quel dramma nella sua vita che confessa solo ora : Era il 2011 quando Guendalina Tavassi entrò nella casa del Grande Fratello. Sono passati sette anni dall’ingresso dalla porta rossa e la sua vita è radicalmente cambiata. L’ex gieffina è diventata un’opinionista, partecipando a diverse trasmissioni di Barbara D’Urso, e da qualche settimana è impegnata in ”Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti, in onda su Rai Uno. In un’intervista sul settimanale ...

Guendalina Tavassi rivela il trauma della sua adolescenza : Guendalina Tavassi rivela di aver subito un grave trauma L’ex gieffina Guendalina Tavassi, ora concorrente di Tale e Quale Show, in un’intervista sul settimanale Ora rivela di aver subito un grave trauma da piccola. Per la romana, infatti, la separazione dei genitori è stato un duro colpo. Guendalina stessa confessa: “La separazione dei miei genitori è […] L'articolo Guendalina Tavassi rivela il trauma della sua ...

TALE E QUALE SHOW 2018 - HA VINTO ANTONIO MEZZANCELLA/ Polemiche per i voti a Guendalina Tavassi (5^ puntata) : Quinta puntata TALE e QUALE SHOW 2018: il vincitore è ANTONIO MEZZANCELLA con la canzone "un Angelo disteso al sole" di Ramazzotti. Le assegmazioni delle imitazioni per la prossima settimana(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Tale e Quale Show è la rivincita di Guendalina Tavassi : 'mi proponevano sempre il ruolo della prostituta' : Ex gieffina attualmente tra i concorrenti Rai di Tale e Quale Show, la 32enne Guendalina Tavassi è tornata in tv dalla porta principale dopo aver passato pomeriggi e pomeriggi insieme a Barbara D'Urso, su Canale 5, nei panni di 'opinionista'.Eppure alla Tavassi, mamma di 3 figli e dal 2013 sposa dell'imprenditore napoletano Umberto, le offerte non sono mai mancate. Ma tutte, o quasi, poco interessanti, come confessato dalle pagine di ...

Tale e Quale Show| Problema alle corde vocali per Guendalina Tavassi - Goggi : “Devi studiare” : Ultimo posto in classifica per la concorrente che non ha brillato nella sua interpretazione di Cher: per lei il consiglio...

