Dl fisco | bozza | “Chi aderisce alla pace fiscale non è punibile se ha riciclato o

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Chipresentando una dichiarazione integrativa sulle somme nascoste alnon saràper dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva, nemmeno nel caso in cui abbiao impiegato proventi illeciti. Questo fino al 30 settembre 2019. Lo prevede l’ultimadel decretoapprovato lunedì sera dal consiglio dei ministri ma ancora non reso pubblico. Le norme su prevenzione antiriciclaggio e terrorismo rimangono applicabili per gli altri casi. E’ allo studio – si evince ddi cui dà conto l’agenzia Ansa – la possibilità di escludere anche la punibilità della dichiarazione fraudolenta. In compenso è previsto il carcere da un anno e 6 mesi fino a sei anni per chi dopo aver chiesto la “” fornisce atti falsi e comunica dati non rispondenti al vero: si ...