The Game | l' ultimo libro di Baricco analizza la rivoluzione della Rete

MILESTONE annuncia MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME 2 : MILESTONE, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi racing al mondo, e Feld Entertainment Inc., leader globale nell’organizzazione di eventi dedicati al mondo del motorsport e dell’intrattenimento per famiglie, sono lieti di annunciare MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME 2. MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 2 arriva nel 2019 In questo nuovo capitolo, i giocatori potranno ...

In produzione il documentario dedicato a Grand Theft Auto 5 intitolato The Billion Dollar Game : Come riporta EuroGamer.net, un nuovo documentario intitolato The Billion Dollar Game esplorerà a fondo Grand Theft Auto 5 di Rockstar Games.Entrando nei particolari del videogioco più venduto nella storia degli Stati Uniti - che sta ancora vendendo milioni di copie molti anni dopo la sua uscita del 2013 - il documentario si propone di esplorare lo sviluppo della serie attraverso materiale d'archivio e nuove interviste. Secondo Screen Daily, le ...

Overkills’ The Walking Dead Anteprima e Gameplay Trailer : Lo abbiamo provato per voi! : Ieri sera su gentile concessione “Digital Bros“, abbiamo avuto il piacere di provare la CLOSED BETA di Overkill’s The Walking Dead, e quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Anteprima, ricordandovi che il titolo è atteso per fine anno su PC e dal 2019 su Xbox One e PS4. Overkills’ The Walking Dead Anteprima In concomitanza con l’inizio della nona e ultima stagione della ...

Thronebreaker : The Witcher Tales si presenta con un nuovo video gameplay : CD Projekt Red si presenta un nuovo interessante filmato di gioco riguardante Thronebreaker: The Witcher Tales, la nuova avventura GDR ambientata nel mondo di The Witcher.Nel video gameplay possiamo vedere il primo atto del gioco, e viene messo in risalto sia il comparto narrativo che quello esplorativo, così come anche i combattimenti basati su match di carte.Il video è stato inoltre commentato da Paweł Burza (Community Manager), il quale ...

BARICCO A IF CON "The GAME" - VIAGGIO NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE : Un'altra tendenza dei pionieri è quella di saltare tutti i passaggi intermedi per avere una presa diretta sul mondo: la email è immediata, così pure Ebay o Amazon, ma tagliando gli intermediari si ...

The Persistence si aggiorna con il New Game Plus : Firesprite Games e Sony Interactive Entertainment annunciano ufficialmente l’arrivo di un nuovo aggiornamento per The Persistence, il quale sarà disponibile dal 18 Ottobre, scopriamo insieme le novità previste. The Persistence: Le novità dell’aggiornamento A seguire vi riportiamo la lista dei contenuti in arrivo: Nuovo Gioco +: Permette ai giocatori di affrontare nuovamente la Storia con ...

The Swindle : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il lancio su PC, Xbox One e PS4, The Swindle approda anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Swindle Recensione Five Size Games porta su Switch la sua ultima fatica, nella quale vestiamo i panni di ladri esperti e super accessoriati, i quali dovranno infiltrarsi in edifici ricchi di trappole e pattuglie robot, per rubare oggetti di valore inestimabili. Ci troviamo in una Londra ...

Skybound Games : "Vogliamo completare la stagione finale di The Walking Dead per i fan ed il team originario" : La scioccante notizia della chiusura di Telltale Games (a causa di mancanza di finanziamenti) di qualche settimana fa ha lasciato l'amaro in bocca a molti videogiocatori. Qualche giorno fa però è stato annunciato che Skybound si occuperà di completare la stagione finale di The Walking Dead, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti. Come riporta My Nintendo News, il presidente di Skybound Dan Murray ha affermato durante un'intervista che ...

Majestic : The Card Game - prova : In questi anni abbiamo potuto assistere a come il fenomeno dei giochi di carte sia dilagato a macchia d'olio, coi vari Magic ed Heartstone che hanno aperto la strada a un genere che, un tempo, era unicamente limitato alla forma fisica. Tra le varie novità che abbiamo avuto modo di provare alla Milan Games Week era presente anche l'italianissimo team Moonwolf Entertainment con il suo Majestic: The Card Game che, ovviamente, abbiamo provato per ...

Skybound Games terminerà i lavori su The Walking Dead : The Final Season : Dopo gli improvvisi licenziamenti in casa Telltale due settimane fa, la compagnia ha raggiunto un accordo con Skybound Entertainment che permetterà di completare The Walking Dead: The Final Season. Come riporta Rockpapershotgun, il fondatore di Skybound, Robert Kirkman, è anche il creatore originale dei fumetti di The Walking Dead, quindi sembra un processo abbastanza naturale, ma rimangono le domande su cosa significherà questo per coloro che ...

BioWare : Il gameplay più importante della narrazione in AnThem? "È qualcosa di rigenerante" : BioWare ha più volte sottolineato di non essere cambiata, di essere ancora la software house dei capitoli migliori di Mass Effect e di Dragon Age ma non si può negare il fatto che Anthem sia un gioco diverso, un gioco che fa parlare di sé più per il gameplay che per la narrazione in senso stretto.Mentre sono stati svelati vari dettagli su classi/strali del gioco, creative director del progetto, Jonathan Warner, ne ha parlato sulle pagine del ...

L'apprezzato puzzle game The Room è in arrivo su Nintendo Switch : Gli sviluppatori Fireproof Studios e Team17 Digital annunciano che The Room arriverà finalmente su Nintendo Switch. Come riporta Eurogamer.net, il gioco è stato precedentemente pubblicato e apprezzato su iOS, Android e PC, ma ora The Room è stato ricostruito con cura e rimasterizzato per la console di Nintendo.Se non avete mai sentito parlare di The Room prima d'ora, vi aspetta una sorpresa. Quello che trovererete in questo gioco è un puzzle ...

Telltale Games starebbe cercando una compagnia disposta a completare The Walking Dead : The Final Season : La notizia della chiusura dei battenti di Telltale Games, la conferma di un piccolissimo gruppo di sviluppatori ancora nello staff e poi l'incertezza: non c'è alcuna speranza per The Walking Dead: The Final Season?Mancano due episodi al completamente di quella che è l'ultima stagione dedicata all'arco narrativo dell'iconica Clementine e a quanto pare Telltale Games starebbe lavorando sottotraccia per cercare di trovare un accordo con una ...