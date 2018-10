Depressione | solo il 17% dei pazienti viene curato adeguatamente

Blastingnews

: Depressione, le terapie ci sono ma solo il 17% segue cure adeguate - repubblica : Depressione, le terapie ci sono ma solo il 17% segue cure adeguate - Notizieinrete : RT @ANSA_Salute: Dalla #depressione oggi si può guarire, ma l'Italia è fanalino di coda per le cure. È l'allarme lanciato dalla Società Ita… - AndrePoliseno : 'Dalla #depressione si può guarire, ma l’Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda la sua cura: solo il 17%… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dalla, malattia sempre più diffusa nella nostra società, oggi è possibile guarire. Si stima che con le terapie adeguate ben 7 persone su 10 possano vincere lamaggiore. Sono dati che mergono dal Congresso nazionale della Società italiana di Psichiatri che tuttavia sottolinea l'esistenza di un treatment gap. Con questa espressione si intende una sorta di distanza tra ciò che potrebbe essere fatto per la cura dei disturbi psichiatrici e ciò che invece realmente si fa. Secondo uno studio internazionale, condotto dalla Organizzazione Mondiale dellla Sanità in 21 paesi, è emerso cheil 23% delle persone che soffrono di un disturbo noto comemaggiore nei paesi ad alto reddito e il 2% in quelli a basso reddito riceve tattamenti che possono definirsi adeguati. Questo si verifica perché spesso laneanchediagnosticata....Continua a ...