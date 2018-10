Contro sovranismi e nazionalismi | l' Europa è viva e resiste

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Le ultime elezioni in Baviera e le comunali in Belgio, ma anche i recenti risultati in Lussemburgo, Olanda e Austria, sottolineano che l'non è perduta: è.In una fase politica come quella attuale in cui, in tutto il continente, i sovranisti usano toni violentii valori fondanti dell'europeismo, l'esito elettorale in Baviera conferma che esiste un fronte progressista che può contrastare questi pericolosi fronti, che, ai muri, i cittadini europei preferiscono una democrazia aperta, solidale, attenta all'ambiente e alla sostenibilità.Si tratta di un'indicazione importante e, al contempo, di un incoraggiamento per tutte le forze progressiste e per il Partito Democratico a proseguire con ancora maggiore convinzione la battaglia nel nome dell'integrazione europea.Tocca a noi costruire un modello alternativo a coloro che, come la Lega in ...