NBA – Sarah McDonald è troppo sexy | Evan Turner non si trattiene | “vorrei giocare con

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018), ala piccola dei Portland Trail Blazers, beccato dai follower di Instagram a rivolgere degli apprezzamenti hot alla modellae alle sue… forme Instagram è pieno essenzialmente di due cose: belle ragazze che si mostrano in pose sensuali e provocanti e follower che non perdono occasione di fare ‘apprezzamenti’ più o meno galanti. Come capita fra le ‘persone normali’, anche i vip spesso si prodigano in commenti hot che, nel loro caso, diventa in poco tempo virale. È quanto successo a Even, cestista NBA dei Portland Trail Blazers, che vedendo la foto della prosperosa modellaha commentato: “vorreia basket con quei palloni“. Un commento che… si commenta da solo, come le foto nella nostra gallery!L'articolo NBA –non si: ...