Manovra | dopo lo scontro il compromesso tra Salvini e Di Maio

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Se fosse un incontro di boxe, si parlerebbe di un match estremamente combattuto, a lungo in equilibrio, ma portato a casa ai punti dal pugile che indossa i pantaloncini verdi. Il lunedì romano è una lunga, infinita giornata, fin dalle prime ore del mattino avvolta in una totale incertezza. Unica stella polare: il documento programmatico di bilancio, il pdf con le misure e i saldi dellada spedire entro mezzanotte a Bruxelles.Sulla legge di bilancio e sul decreto fiscale sin dal primo mattino si susseguono riunioni su riunioni. Luigi Diraduna un gruppo di fedelissimi negli uffici di Riccardo Fraccaro. Nel mirino il condono contenuto nel decreto fiscale, insostenibile per il Movimento 5 stelle. "Così non lo reggiamo, ci spaccano il gruppo parlamentare e la base". Il vicepremier si attacca al telefono e chiama Matteo, al nord per impegni: ...