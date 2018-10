Julia Roberts insultata su Instagram sotto una foto della nipote | “Quanto sei invecchiata

Julia Roberts - insulti su Instagram : “Orribile e invecchiata male”. Lei : “E se avessi avuto 15 anni?” : Ha quasi 51 anni ed è ancora considerata una delle donne più affascinanti al mondo. Eppure in migliaia, sui social, l’hanno insultata dicendole di essere “orribile e invecchiata male“. Si tratta di Julia Roberts, ancora tra le attrici hollywoodiane più conosciute e apprezzate al mondo. La star ha raccontato la sua disavventura, che risale alla scorsa estate, alla conduttrice statunitense Oprah Winfrey. L’intervista è ...

Amazon Prime Video : nella nuova tv c'è anche Julia Roberts - : Beat Questa nuova produzione originale ci porta nel mondo dei club berlinesi: per conto della polizia un giovane dovrà infiltrarsi in una organizzazione di criminali dediti alla vendita di organi. ...

Julia Roberts : 'nessuna crisi con mio marito Daniel Moder' : 50 anni e non sentirli. A breve di nuovo al cinema grazie a Ben is Back, film che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, Julia Roberts si è concessa uno splendido servizio fotografico su Harper’s Bazaar, con immancabile intervista firmata Oprah Winfrey in cui affrontare temi legati alla propria famiglia.Julia è infatti sposata con Daniel Moder dal lontano 2003, eppure spesso, sui tabloid, si legge di presunte crisi coniugali tra ...

Julia Roberts nella nuova serie tv “Homecoming” : Grande attesa per la nuova serie “Homecoming” che segna il ritorno di Julia Roberts in tv! Ecco le anticipazioni: trama e cast Julia Roberts torna protagonista in tv nel nuovo thriller psicologico “Homecoming” in esclusiva su Prime Video. L’attrice Premio Oscar presterà il volto ad un personaggio davvero particolare: una psicologa che riserverà ai telespettatori davvero tantissime sorprese. Homecoming serie tv: la ...

Julia Roberts : "Sono fortunata. Mai vittima di violenze" : C"è grande attesa per l"arrivo in tv di Julia Roberts. L"attrice più amata d"America, sarà la protagonista di "Homecoming", serie di Amazon Prime Video disponibile dal prossimo 2 Novembre anche in Italia. Intervenuta a Londra per la presentazione del palinsesto della piattaforma streaming, ha rilasciato una breve intervista in cui ha parlato della sua carriera d"attrice e anche del movimento #Metoo.Di fronte alle telecamere, l"attrice ha ...

Julia Roberts per Calzedonia : in arrivo un nuovo episodio… in notturna [GALLERY] : Julia Roberts nuovamente protagonista dello spot di Calzedonia: arriva un nuovo interessante e simpatico episodio Questo il modo in cui le consumatrici di tutto il mondo indentificano i prodotti Calzedonia, così forte è il legame tra la celebre star di Hollywood e il marchio italiano di legswear. Anche quest’anno Julia ritorna con un nuovo episodio, sempre ambientato nell’ormai familiare negozio Calzedonia dove trascorre momenti magici e ...

Julia Roberts madre coraggiosa al cinema con “Ben is Back” : Dopo essere stato accolto con gran successo al Toronto Film Festival, sarà presentato in concorso il 27 ottobre, come film di chiusura di Alice nella Città, Ben is Back, dello sceneggiatore e regista Peter Hedges (About a boy, L’amore secondo Dan). Il premio Oscar® Julia Roberts interpreta una madre coraggiosa che cercherà in tutti i modi di proteggere la propria famiglia, facendo delle scelte drastiche e particolarmente difficili. Nei panni del ...

Alice nella Città - da Mr Bean al nuovo film di Julia Roberts : eventi - film e corti per le nuove generazioni : Oltre 40 film e svariati progetti, premi ed incontri per dieci giornate all’insegna del cinema dedicato alle nuove generazioni. Ecco i numeri della 16ma edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà nella capitale dal 18 al 28 ottobre. Ideata e da sempre organizzata da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli con la collaborazione di Ilaria Giannelli per i rapporti con le scuole (luogo ...

Il giallo dell'attrice cinese (che guadagna più di Julia Roberts) scomparsa da 3 mesi : Fan Bingbing è sparita, e da 3 mesi non si hanno più sue notizie. L'attrice cinese conosciuta anche al pubblico occidentale per la sua apparizione nel film Marvel X-Men nel ruolo di Blink , giurata al Festival di Cannes e con oltre 63milioni di followers su Weibo (il social più usato in cina) è scomparsa, e dal 1° luglio nessuno l'ha più vista. L'attrice guadagna più di Julia Roberts, e a dirlo ...