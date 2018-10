optimaitalia

: Saremo a #Civitavecchia per incontrare la #comunità di questo importante centro portuale del #Lazio. Parleremo con… - fpugliese_conad : Saremo a #Civitavecchia per incontrare la #comunità di questo importante centro portuale del #Lazio. Parleremo con… - cthulhubuonista : @DancerMarta1 No perché nel caso esistesse lo vorrei incontrare per chiedergli come fa. È un dono. - OptiMagazine : Come incontrare Bradley James, Aurora Ruffino, Jaime Lorente e Federico Cesari al FeST di Milano: costo biglietti e… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Proprio in questo momento sta prendendo il via ilalla Santeria di Milano con importanti eventi tra cui il panel alla presenza delle due donne di Gomorra ovvero Cristina Donadio (Scianel) e Ivana Lotito (Azzurra). Gli eventi non mancheranno oggi in apertura (qui il calendario completo degli eventi) e lo stesso accadrà domani alla presenza di.Sono loro alcuni degli attori che saranno presenti domani nella seconda giornata delival dedicato alle serie tv e che vedrà al centro I Medici con, ma anche la nuova Elite cone il fenomeno Skam con. Loro non saranno gli unici ad essere presenti ai panel di domani che prenderanno il via alle 18.15 con lo speciale Serial Gaming - Perché i videogiochi sono le nuove serie tv? in cui i presenti potranno...