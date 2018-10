Cimici asiatiche | nuova ' invasione' con l' arrivo dell' autunno

Blastingnews

: @ilneigesurliege @danilosantini65 @AlfonsoBonafede E' semplicemente un cretino in ... Bonafede. Fa parte di quegli… - gpf1949 : @ilneigesurliege @danilosantini65 @AlfonsoBonafede E' semplicemente un cretino in ... Bonafede. Fa parte di quegli… - spettacolo_fp : Tornano ad invadere le nostre case. Il pericolo c'è ed è alto, ecco i possibili rischi: -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Leo cinesi sono ritornate. L'ha portato la ricomparsa degli insetti all'internoe abitazioni italiane. L''animale può essere molto fastidiosa e sono dunque necessarie alcune precauzioni per evitare che leentrino dentro casa. Sono state ideate alcune trappole con feromoni di aggregazione, che portano la specie di questi insetti a riunirsi e ad essere catturati in massa. Il modo migliore per evitare ogni problema sarebbe quello di utilizzare le zanzariere.'pericolose' Quest'anno più che mai l'disembra essere molto numerosa. Il cambiamento di stagione ha fatto sì che queste facessero la loro comparsa, creando non pochi fastidi. Se l'insetto viene schiacciato VIDEO emette un cattivo odore, cosa sicuramente poco piacevole. Il nome veroa cimice asiatica è Halyomorpha halys ed ...