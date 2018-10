Gf Vip 2018 | Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona | “Non lo perdonerò mai”

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza ...

Temptation Island Vip 2018 - ultima puntata/ Ascolti record : Uomini e Donne svelerà cosa è successo alle coppie : Temptation Island Vip 2018, ultima puntata. Valeria Marini e Sossio Aruta rubano la scena: è boom di Ascolti su Canale 5 e anche di interazioni sui social(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : di Ida Di Grazia comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in coffessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare ...

Grande Fratello Vip 2018 diretta 10 ottobre : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona : "Non lo stimo" : A poche ore dal termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi si è rifugiata in giardino con Francesco Monte e Andrea Mainardi, per riflettere sulle dure parole, pronunciate da Fabrizio Corona, a Verissimo. La cantante del duo Le Donatella ha ribadito la propria versione dei fatti che non coincide con quella fornita dall'ex re delle paparazzate:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Silvia Provvedi contro ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : "Ha un problema con la mia famiglia" : Ospite di 'Casa Signorini', Cecilia Rodriguez, per la prima volta, ha parlato, a lungo, di Giulia Salemi che sta corteggiando assiduamente l'ormai ex fidanzato Francesco Monte all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La sorellina di Belen non crede, al momento, che la modella italo-persiana sia davvero interessata al compagno d'avventura: Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, un Francesco e si è ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola furioso : «Battista e Silvestrin mi hanno silurato» : Valerio Merola è il secondo concorrente ad essere stato eliminato dalla casa del GF Vip 3 . Un'uscita, preceduta da aspri litigi e parole grosse, ormai una consuetudine in molti reality tv, in nome ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : 'Fuori di qui sogno l'amore' : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia definitivamente Patrick Baldassarri. Nonostante lei abbia baciato più volte il single Ivan - come abbiamo visto durante la diretta dell'ultima puntata seguita minuto per minuto da Leggo.it - per la showgirl stellare Baldassarri non è l'uomo per lei: «Fuori ...

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 - ULTIMA PUNTATA / La gaffe della Marini - la rabbia contro Sossio : l'ironia del web : Andiamo a scoprire cosa è successo nell'ULTIMA PUNTATA di TEMPTATION ISLAND Vip 2018: tutto sul destino di Valeria e Patrick, Andrea e Alessandra, Sossio e Ursula.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 07:59:00 GMT)

Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 : Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne : Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hanno lasciato tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv. Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 a cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo. Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita ...

Temptation Island Vip 2018 - ultima puntata / Sossio - Andrea Zenga e Valeria Marini tornano single! : Andiamo a scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di Temptation Island Vip 2018: tutto sul destino di Valeria e Patrick, Andrea e Alessandra, Sossio e Ursula. Temptation Island si conferma un programma molto chiacchierato in rete, soprattutto durante la diretta delle puntate, con il grande pubblico che si immedesima nei vari concorrenti commentando le situazioni più calde. Nella puntata di ieri sera, i protagonisti del web sono stati ...

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo nella Casa - Marco Cucolo preoccupato : "Temo possa crollare" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Replica Temptation Island Vip 2018 : dove rivedere la quarta e ultima puntata : Temptation Island Vip Replica ultima puntata: canale e orario dove rivedere la quarta e ultima puntata di Temptation Island Vip con Simona Ventura? La Replica di martedì 9 ottobre 2018 è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla […] L'articolo Replica Temptation Island Vip ...