Cristiano Ronaldo | quella dello stupro è anche una questione di soldi Tanti soldi

: Accuse a #CristianoRonaldo, la polizia di #LasVegas avrebbe smarrito le prove - Sport_Mediaset : Accuse a #CristianoRonaldo, la polizia di #LasVegas avrebbe smarrito le prove - GoalItalia : 8 su 8 per la Juventus, che espugna anche Udine: decidono Bentancur e Cristiano Ronaldo ???? Il report di… - tancredipalmeri : In questo lungo articolo di Der Spiegel sono allineate le prove sul caso Cristiano provenienti dalle mail dei suoi… -

(Di domenica 7 ottobre 2018)è colpevole? O no? Resterà travolto dallo scandalo sessuale che lo vede coinvolto? Il suo caso, non c’è dubbio, investe il senso morale, ha conseguenze penali ed èunadi. Per i suoi tifosi è vittima di un ricatto, si è fatto incastrare come un pollo, succede spesso ai campionisport (così ho sentito dire al bar). Per le donne, invece, è l’ennesimo esempio di sessismo e di aggressione maschilista: muscoli, pisello e quattrini. Per noi giornalisti, nulla di nuovo. Salvo che riguarda il calciatore più ricco e famoso del mondo (non ce ne abbia Messi). Dunque, il tormentone dell’anno. Sex and football. In poche parole: un’ex modella l’ha denunciato per. Che è avvenuto nove anni fa. Dopo una serata in discoteca. Di fronte alla minaccia d’essere denunciato, l’allora esuberante giovanotto mise a tacere tutto, sborsando una barca di ...