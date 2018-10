Ue all' Italia | Def è fonte di preoccupazione Tria | sono ottimista sul dialogo Di Maio

Arpad Weisz e il tributo del calcio italiano all'infamia delle leggi razziali : Bruno Roghi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport del 17 ottobre così conclude: ', ..., Una nota, per finire, anzi una voce che diamo per dovere di cronaca, senza metterci niente del nostro, salvo ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Baseball - secondo successo dell’Italia negli States - superati i Texas Rangers : Nella terza partita giocata in Arizona, l’Italia coglie il secondo successo consecutivo di questo giro per gli Stati Uniti: a cadere di fronte alla nazionale di Gilberto Gerali sono i Texas Rangers, sconfitti per 8-0 con una convincente prova da parte dei nostri. Va segnalato che i Rangers hanno utilizzato un lanciatore per inning. L’Italia è partita subito bene, con un’immediata volata a sinistra di Alessandro Vaglio, poi a ...

allerta Meteo Estofex - il ciclone risale l’Italia : nubifragi in estensione dal Sud verso il Centro : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi in merito al maltempo che sta flagellando il Sud Italia, in particolare la Calabria, e che ora si sta allargando anche al Nord. Emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud e il Centro Italia, il Mar Tirreno, l’Adriatico e i Balcani occidentali, principalmente per precipitazioni estreme e, in misura minore, per trombe marine. Livello di Allerta 1 anche per il ...

L’Ue scrive all’Italia : «Problema serio». : Dombrovsiks e Moscovici al ministro dell’Economia Tia: «L’Italia ha adottato le raccomandazioni europee a luglio»

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia superba a Barcellona! Azzurri al comando insieme all’Austria. Ed ora si sogna… : Italia fantastica nella prima giornata della finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, in programma a Barcellona tra venerdì 5 e sabato 7 ottobre. Gli Azzurri hanno disputato una prestazione sublime al cospetto del gotha mondiale della disciplina, chiudendo la prima prova in testa alla classifica con una sola penalità al pari soltanto dell’Austria. Spettacolare la prestazione di Luca Marziani, che in sella a Tokyo du Soleil ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : Risposta alla lettera del ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori sull’Italia : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. Subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

La Ue all’Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione» : La Commissione europea prende nota delle «intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di un discostamento dal «precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e Roma sul velluto - vittorie anche per Florentia e Milano : Finalmente è partita anche la stagione della Pallanuoto femminile: oggi è iniziata la prima fase della Coppa Italia e sono andate in scena quattro incontri. Nel Girone A netta affermazione del Padova sul Verona per 23-3, mentre Milano batte Bogliasco per 14-12, invece nel Girone B Roma surclassa Torre del Grifo per 17-2 mentre Florentia supera per 7-5 F&D H2O. Hanno riposato Rapallo e Catania. Di seguito i tabellini degli incontri ...

Musica - il brano più trasmesso dalle radio italiane è ancora “My life is going on” di Burak Yeter e Cecilia Krull : La posizione numero 1 della classifica dei brani più gettonati nelle radio parla ancora straniero: il brano più trasmesso dalle radio italiane è ancora una volta My life is going on, brano facente parte della colonna sonora della serie TV La Casa di Carta, il cui remix firmato Burak Yeter sta scalando le classifiche di tutto il mondo. A completare il podio sono però due brani italiani: al secondo posto c’è New York dei Thegiornalisti, terzo ...

Ue all'Italia : "Def preoccupa" : La Commissione Europea, "aspettando il documento programmatico di bilancio", prende "nota dell'intenzione del governo" italiano, indicata "nel Def aggiornato di rivedere gli obiettivi di bilancio per ...

BAKE OFF ITALIA 2018/ Quinta puntata ed eliminati : la sfida è usare alimenti sani all'interno dei dolci : Torna nella prima serata di oggi, venerdì 5 ottobre 2018, il nuovo appuntamento con la sesta stagione di BAKE Off ITALIA. A partire dalle 21.10, in onda sul canale 31.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:50:00 GMT)

