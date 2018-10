Fiera di Roma punta sullo spazio

Agricoltura - 'Obor Exhibition 2019' : Fiera Roma firma con Ugi - : La Cina è la nuova frontiera dell'economia mondiale e il mondo fieristico deve avere un ruolo strategico nel rafforzamento delle relazione, non solo commerciali, tra Paesi. Va in questa direzione il contratto siglato oggi a Chengdu, ...

Loano - in corso Roma e piazza Mazzini la tradizionale Fiera di Settembre : immagine di repertorio Si terrà domenica 16 Settembre in corso Roma ed in piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera diSettembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per ...