Spider-Man ancora in testa nella classifica software italiana

Spider-Man - le riprese in Italia/ Tom Holland condivide una foto da Venezia : fan impazziti per il sequel : Le riprese di Spider-Man sono iniziate a Londra. Poi si sono sposate in quel di Praga e Parigi. Adesso, sono sbarcate nella splendida cornice di Venezia, proprio qui in Italia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Spider-Man che si esibisce in una Fatality? Ci pensa il creatore di Mortal Kombat : Un personaggio iconico che ha ricevuto nuova linfa vitale dalla presenza nell'universo cinematografico Marvel, uno sviluppatore esperto e capace come Insomniac Games e una struttura di gioco sicuramente non rivoluzionaria ma con meccaniche implementate con grandissima cura. La formula per il successo di Marvel's Spider-Man era praticamente perfetta e i numeri (3,3 milioni di copie piazzate in soli tre giorni e record vari infranti) lo ...

Parigi - bimbo salvato da migrante-Spiderman : il padre è stato condannato : Aveva fatto il giro del mondo la notizia di un cittadino del Mali, Mamoudou Gassama, che a Parigi lo scorso maggio aveva salvato un bambino di appena quattro anni che stava per cadere da un palazzo arrampicandosi coraggiosamente fino al quarto piano. Ora arriva la conferma della condanna per negligenza del padre del bambino, costretto a scontare in carcere ben tre mesi, con tanto di corso per migliorare il suo essere genitore. La vicenda del ...

Spider-Man PS4 è solo il primo di una lunga serie : il futuro secondo Marvel : Sono passati pochi giorni dall'uscita di Spider-Man PS4, esclusiva della console Sony che ha conquistato il cuore dei giocatori provenienti anche da altre console concorrenti. D'altronde Insomniac Games, sviluppatore del gioco e di altri titoli eccellenti come il remake di Ratchet&Clank o il futuro remake di Spyro, non è nuova nel realizzare autentiche esperienze indimenticabili, grazie al piglio artistico e ironico che la contraddistingue ...

Scala un palazzo di 8 piani a mani nude : la misteriosa Spider-Girl : Sta impazzando in Rete l'impresa di una giovane donna che, senza protezioni e aiuti, è riuscita ad arrampicarsi su un...

Spider-Man è ancora una volta il gioco più venduto in UK : Come accaduto in Italia, con sorpresa di nessuno, Marvel's Spider-Man è rimasto in cima alle classifiche software del Regno Unito per un'altra settimana. L'apprezzatissimo gioco di Insomniac è anche diventato il titolo first party di Sony venduto più velocemente, battendo il precedente record di God of War e si prevede che Spider-Man continui a vedere bene anche durante la stagione delle festività.Anche l'ultimo episodio della serie di Lara ...

Hanno ucciso l’uomo ragno nel videogioco di Spiderman : le parole di Max Pezzali per l’omaggio agli 883 : Hanno ucciso l'uomo ragno nel videogioco di Spiderman rende omaggio alla musica degli 883. Il brano cult anni 90, con il quale Max Pezzali e Mauro Repetto diedero avvio a una carriera fatta di successi, approda nel prodotto Marvel reso disponibile a partire dal 7 settembre scorso con alcune frasi tratte dal brano. Il gioco è reso disponibile per PlayStation 4 e rappresenta un'esplorazione della Manhattan virtuale nella quale alcuni ...

Spider-Man mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : Senza troppe sorprese, anche questa settimana l'apprezzato Spider-Man di Insomniac Games ha mantenuto la testa nella classifica software italiana.Il gioco ha già stabilito un importante record, vendendo 3.3 milioni di copie in 3 giorni e diventando così l'esclusiva PS4 venduta più velocemente fino ad oggi.Il podio della classifica italiana relativa alla week week 37 del 2018 è chiuso da Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19.Read more…

Spider-Man è "l'Iron Man dei videogiochi Marvel" : Sembra che nelle ultime due settimane tutti abbiano parlato solo ed esclusivamente di Marvel's Spider-Man. Questo è testimoniato dal grande successo riscosso dal titolo che è diventato il gioco first party di PlayStation venduto più velocemente, e dalle numerosi recensioni positive (avete letto la nostra recensione?).Ora, come segnala Dualshockers, è Bill Rosemann, direttore creativo di Marvel Games, a rispondere a un tweet di GameSpot facendo ...

I viaggi rapidi in Spider-Man hanno un tocco di genialità - editoriale : Ci sono poche ragioni per utilizzare i viaggi rapidi in Marvel's Spider-Man. Manhattan, così come la rappresenta Insomniac Games, è una metropoli sfavillante ma compatta: nessun punto della mappa è troppo distante dall'altro. E, cosa ancora più importante, in questo gioco spostarsi da A a B è un'autentica gioia. L'oscillazione della ragnatela è qualcosa di infinitamente piacevole, così come quel continuo delicato alternarsi di strade cittadine ...

Con 3.3 milioni di copie piazzate in tre giorni Spider-Man diventa l'esclusiva PS4 venduta più velocemente fino ad oggi : Sony Interactive Entertainment ha confermato che l'apprezzato gioco di azione avventura open world Spider-Man ha venduto 3,3 milioni di unità in tutto il mondo dal 7 al 9 settembre. Questo significa che non solo è stato infranto il record di God of War di SIE Santa Monica (3,1 milioni di unità vendute in tre giorni), ma che ora Spider-Man è l'esclusiva PS4 venduta più velocemente.Come segnala Gamingbolt, Sony ha anche osservato che un milione di ...

Marvel's Spider-Man nasconde un incredibile easter egg legato ad "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno" degli 883 : Marvel's Spider-Man è una esclusiva PS4 che ha inevitabilmente attirato tutti i fan dell'Uomo Ragno e che propone diversi easter egg davvero molto curiosi. Un esempio è quello dei modelli orripilanti presenti sulle barche del gioco ma mentre in quel caso era tutta farina del sacco di Insomniac Games, il particolare riferimento di cui vi parliamo oggi è di ben altra natura.DrCommodore.it ha segnalato un video davvero curioso pubblicato dal canale ...

Insomniac Games : "vogliamo mantenere i giocatori impegnati nel nostro universo di Spider-Man" : Marvel's Spider-Man è disponibile solo su PS4 da una settimana, ma ciò non ha impedito a molti di guardare già al futuro della serie.Parlando con IGN, Bryan Intihar di Insomniac Games, creative director di Spider-Man, non poteva certamente confermare alcun tipo di sequel in lavorazione, ma ha spiegato che il team di sviluppo intendeva lasciare i giocatori con alcune domande alla fine dell'avventura."Volevamo lasciare delle domande ai giocatori, ...

Silver Sable aveva inizialmente un ruolo più importante in Spider-Man : A quanto pare sono in moltissimi a pensare che Marvel's Spider-Man sia un grande gioco. Ha avuto un ottimo successo sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale. Detto questo, ci sono alcune critiche al progetto di Insomniac, una delle quali è che alcuni personaggi secondari sono stati messi "un po' da parte". Silver Sable è tra questi. Apparentemente, la sua trama inizialmente aveva molta più profondità.Come riporta ...