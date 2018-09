Marte e Phobos | fatti della stessa pasta? La luna deriverebbe da materiale scagliato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Asteroidi catturati dalla forza gravitazionale dioppure porzioni rocciosedel pianeta finite in orbita dopo un evento traumatico? La natura peculiare die Deimos, i due piccoli satelliti del Pianeta Rosso scoperti da Asaph Hall nell’agosto 1877, da anni suscita interrogativi negli studiosi che cercano di dare una risposta al complesso problema delle loro origini. Una nuova ricerca, coordinata dalla Stony Brook University di New York, tenta di far chiarezza e, dati alla mano, propende per l’ipotesi dell’evento traumatico. L’indagine, illustrata nell’articolo “Mgs‐Tes spectra suggest a basaltic component in the regolith of”, è stata pubblicata ieri su Journal of Geophysical Research: Planets, rivista dell’American Geophysical Union. Ambedue le lune – alla luce visibile – hanno un colore piuttosto scuro che le rende somiglianti agli asteroidi primitivi del ...