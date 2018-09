Eruzione Vesuvio | nuovo studio sugli effetti del calore sui corpi dei 300 fuggiaschi

meteoweb.eu

: All’epoca dei Romani il Vesuvio non era visibile. Ha cominciato a formarsi il giorno dell’eruzione.… - RaiUno : All’epoca dei Romani il Vesuvio non era visibile. Ha cominciato a formarsi il giorno dell’eruzione.… - napolimagazine : NEWS - Ancora novità sull’eruzione del Vesuvio del 79 d.C, nuove indagini interdisciplinari al Parco Archeologico d… - francesca_2015 : RT @lausaliola: Straordinaria ricostruzione storica emozionante sembra di essere lì durante l’eruzione del Vesuvio #StanotteaPompei #Albert… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Non smette di regalare nuove scoperte scientifiche il Parco archeologico di Ercolano: una indagine condotta da un gruppo di ricerca dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, guidato dall’antropologo Pier Paolo Petrone, svela aspetti unici circa glidelsuidelle vittime dell’del 79 d.C. Lo”A hypothesis of sudden body fluidvaporization in the 79 AD victims of Vesuvius” che vede autori Pierpaolo Petrone, Piero Pucci, Alessandro Avergara, Angela Amoresano, Leila Birolo, Francesca Pane, Francesco Sirano, Massimo Niola, Claudio Buccelli, Vincenzo Graziano, e’ stato pubblicato oggi dalla prestigiosa rivista Plos One. L’analisi – spiegano dal Parco archeologico – si e’ concentrata sui resti degli scheletri di oltre trecento ercolanesi ritrovati nell’area dell’antica ...