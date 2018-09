Decreto Genova | Tesoro | “Non lo stiamo bloccando | anzi il contrario È arrivato senza

Decreto Genova fermo alla Ragioneria : si cercano le coperture : Il testo del Decreto non è stato ancora bollinato per mancanza di coperture e della relazione tecnica. Intanto la Commissione ispettiva costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il crollo del ponte Morandi ha certificato che Aspi, nel corso degli anni, ha eseguito controlli «inadeguati»...

Giallo sul Decreto per il ponte di Genova «Mancano le coperture dei costi» : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

Decreto Genova - lo stop della Ragioneria : mancano le risorse : Il testo del Decreto è stato rispedito ai ministeri competenti. Intanto la Commissione ispettiva costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il crollo del ponte Morandi ha certificato che Aspi, nel corso degli anni, ha eseguito controlli «inadeguati»...

Decreto Genova - la Ragioneria di Stato : : Sollevati dubbi sulla sussistenza dei finanziamenti: l’indiscrezione è trapelata durante il consiglio Comunale

Decreto-Genova - dubbi della Ragioneria dello Stato sulle coperture : L’ultima versione del Decreto Genova, per la ricostruzione di ponte Morandi avrebbe sollevato i dubbi della Ragioneria dello Stato a causa di una indeterminatezza delle coperture economiche e delle fonti di provenienza dei finanziamenti necessari. ...

Decreto-Genova - dubbi della ragioneria di Stato sulle coperture : L’ultima versione del Decreto Genova, per la ricostruzione di ponte Morandi, sarebbe Stato stoppato dalla ragioneria dello Stato a causa di una indeterminatezza delle coperture economiche e delle fonti di provenienza dei finanziamenti necessari. A quanto pare, nella bozza di decreto arrivata sul tavolo dei tecnici mancano le cifre che dovrebbero qu...

La ragioneria di Stato blocca il Decreto-Genova : L’ultima versione del Decreto Genova, per la ricostruzione di ponte Morandi, sarebbe Stato stoppato dalla ragioneria dello Stato a causa di una indeterminatezza delle coperture economiche e delle fonti di provenienza dei finanziamenti necessari....

Decreto Genova - Toti : “Attesa imbarazzante - non è strada buona. Spero di ricredermi” : “Genova è una città che ha molta pazienza, ha molta consapevolezza del ruolo che le è toccato in questa tragedia, ha voglia di ripartire. È una città abituata a lavorare e collaborare ma non è una città abituata a subire, per conto di altri ritardi, insensatezze, strani e tortuosi percorsi che non la riguardano”. Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui ritardi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del ...

Decreto Genova - ultima bozza : Autostrade esclusa dalla ricostruzione : Mentre il gip Angela Nutini, al termine dell’udienza dell’incidente probatorio, affida 60 giorni di tempo ai tre periti del giudice per le indagini preliminari Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi, si attende ancora il Decreto Genova. A 10 giorni dalla sua prima presentazione nella Conferenza ...

Ore decisive per il Decreto Genova : Il testo è al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Il governo garantisce che il decreto sarà pubblicato entro domani e subito dopo ci sarà la nomina del commissario per la ricostruzione -

Il Decreto Genova arriva al Quirinale : Il decreto su Genova arriva al Colle dal presidente Mattarella. Nel testo finale, secondo quanto si apprende, Autostrade non avrebbe alcun ruolo nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato la ...

Decreto Genova allo studio. Di Maio assicura : "Pieni poteri a commissario" : Sono già trascorsi 40 giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova e, nonostante l'urgenza assicurata da subito dal Governo, ancora non si vede il famoso Decreto Genova che dovrebbe portare alla ...

Bucci - Decreto Genova al più presto : ANSA, - Genova, 25 SET - "Mi auguro di vedere al più presto il decreto Genova e che dentro ci sia tutto quello che abbiamo chiesto al Governo. Abbiamo avuti riscontri positivi, se non ci sarà tutto ...

Genova : Decreto atteso al Quirinale : Il sindaco della città Bucci e il governatore Toti hanno incontrato il Presidente della Repubblica, ieri a Genova. Oggi l' incidente probatorio -