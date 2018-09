Meteo | temperature in forte calo e Bora intensa | ecco che fresco fara' nella notte!

Meteo - il caldo saluta l'autunno : «In arrivo un fronte tempestoso». E crollano le temperature Previsioni : Addio estate, benvenuto autunno, salutato dal grande caldo, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì il tempo cambierà. Secondo quanto riporta...

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Meteo Puglia : drastico cambiamento in arrivo - crollo delle temperature e venti forti : Come vi abbiamo illustrato nei nostri articoli di ieri, il tempo sta per cambiare radicalmente sulla nostra penisola per effetto di un impulso di aria "fredda" proveniente dall'Europa...

Meteo - MALTEMPO : "FRONTE TEMPESTOSO" E CROLLO DELLE TEMPERATURE/ Ultime notizie - previsioni : vento e pioggia : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e TEMPERATURE in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Allerta Meteo - subito dopo l’Equinozio d’Autunno arriva sull’Italia un’intensa sfuriata fredda : temperature in picchiata da Lunedì 24 : 1/22 ...

Meteo - ultimo caldo estivo : da lunedì pioggia e temperature in picchiata : Il campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese con sole e caldo estivo ha le ore contate. Da lunedì una nuova perturbazione infatti farà ingresso sulla Penisola portando qualche pioggia ma soprattutto venti freddi che comporteranno un brusco calo delle temperature.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia persiste bel tempo - ma con temperature in calo : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone, con massimi sulla penisola Iberica, scorrono tese correnti nordoccidentali che, valicando l'arco Alpino, si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì, dunque, sulla regione non sono attese precipitazio

Previsioni Meteo Lombardia : persiste il bel tempo - temperature in calo : “Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone con massimi sulla penisola Iberica scorrono tese correnti nord-occidentali, che valicando l’arco Alpino si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione“: queste le Previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia, ...

Previsioni Meteo : mentre l’Europa si prepara al freddo - Spagna e Portogallo si ritrovano in piena estate con temperature vicine a 40°C! [MAPPE] : 1/7 ...

Previsioni Meteo : che calo delle temperature la prossima settimana! Estate K.O. : Sempre più probabile la fine del caldo sull'Italia! prossima settimana decisamente più fresca e ventilata. Previsioni meteo / Col passare delle ore lo scenario si schiarisce sempre più per quanto...

Meteo - arriva il mini-ciclone Mediterraneo : addio all'estate - temperature giù : arriva l' autunno . Il fine settimana che segnerà la fine dell'estate è alle porte, con l'autunno che avrà il suo inizio domenica 23 settembre. Le conseguenze di un mini ciclone Mediterraneo in ...