L' ira di Vincenzo De Luca sui dem | Nel Pd ci sono imbecilli

Vincenzo Salemme / Riuscirà ad essere più incisivo? (Tale e Quale Show) : Vincenzo Salemme, l'attore non è stato abbastanza incisivo durante la prima puntata del talent show targato Rai. Riuscirà a dare una sterzata nella seconda? (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali all’attacco per la vittoria : “Sensazioni sempre migliori. Se trovo l’ispirazione…” : Vincenzo Nibali sta facendo il conto alla rovescia verso i Mondiali di Innsbruck in programma il prossimo 30 settembre. Mancano ancora 16 giorni all’appuntamento iridato, il grande obiettivo stagionale dello Squale che vuole farsi trovare preparato per cercare un’impresa sulle strade austriache e inseguire quella maglia arcobaleno che incoronerebbe una carriera già leggendaria. Il siciliano sta cercando di recuperare dalla frattura alla decima ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali protagonista! Lo Squalo si mette a tirare in salita - un campione al servizio di Izagirre : Vincenzo Nibali è ancora magnifico protagonista alla Vuelta di Spagna e sta regalando grandissime emozioni, segno di una condizione di forma in evidente crescita dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo era andato in fuga due giorni fa palesando una gamba molto interessante, ieri aveva rifiatato e oggi si sta sacrificando per il compagno di squadre Ion Izagirre che è in piena lotta per la classifica generale: il messinese ...

Vuelta Espana - Vincenzo Nibali : ‘Ci può essere il miracolo’ : Riparte oggi da Malaga con la prima tappa della Vuelta Espana la stagione di Vincenzo Nibali, [VIDEO] interrotta bruscamente sull’Alpe d’Huez per un brutto quanto assurdo incidente. Il fuoriclasse siciliano ha ripreso ad allenarsi da tre settimane e non è al meglio della condizione fisica, ma non rinuncia a sognare al via della corsa spagnola. Nibali potrebbe faticare molto nelle prime giornate di corsa, in virtù di una forma non ottimale, ma se ...

Vincino - morto il vignettista Vincenzo Gallo/ Giuliano Ferrara : "Gli altri fanno satira - lui ha fatto stile" : Vincino è morto, addio allo storico vignettista e giornalista. Ultime notizie, Vincenzo Gallo tra i fondatori de Il Male: il cordoglio dei colleghi de Il Foglio(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:39:00 GMT)

CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO : OGGI I FUNERALI/ Ultime notizie - colleghi Vincenzo Ottaviano vivi per miracolo : Pomigliano, CARABINIERE e guardia giurata travolti e uccisi dopo incidente. Ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Vincenzo Nibali si ritira per la prima volta in un grande giro. Il Tour de France 2018 finisce per colpa di uno spettatore : Al Tour de France 2018 Vincenzo Nibali si è ritirato per la prima volta in carriera in un grande giro. Il siciliano è stato costretto ad abbandonare la grande Boucle per una frattura vertebrale riporta in seguito ad una caduta sull’Alpe d’Huez causata da un tifoso. Con una lesione di questo tipo è impossibile fare una corsa ciclistica, sia per le problematiche nella fase respiratoria, che per non rischiare di danneggiare anche le strutture ...

Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì : Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì che gli ha causato la frattura di una vertebra. Nibali è caduto a circa 4 chilometri dalla fine della tappa da Bourg-Saint-Maurice The post Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì appeared first on Il Post.