Pesi massimi | Joshua si conferma campione del mondo Wba | Ibf e Ibo

VIDEO Anthony Joshua demolisce Alexander Povetkin - micidiale KO al settimo round nel Mondiale Pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Alexander Povetkin per KO alla settima ripresa e si è confermato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Il fenomeno britannico ha surclassato il russo e si è confermato il miglior pugile in circolazione nella categoria regina in attesa del confronto con Deontay Wilder (iridato WBC) che si spera avvenga il più presto possibile. Di seguito il VIDEO del KO inflitto da Anthony Joshua ad ...

Boxe - Anthony Joshua è Campione del Mondo dei Pesi massimi WBA - IBF - WBO e IBO. Povetkin KO dopo sette riprese : Così era nelle previsioni, così è andata alla fine: Anthony Joshua, nel tripudio di 80.000 persone accorse allo stadio di Wembley, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi, unificando le corone iridate WBA, IBF, WBO e IBO. Il ventottenne di Watford ha sconfitto per KO alla settima ripresa il russo Alexander Povetkin, che a 39 anni non è riuscito a compiere quella che sarebbe stata un’impresa oltremodo storica. Il ...

LIVE Joshua-Povetkin - Mondiale Pesi massimi boxe in DIRETTA : Wembley gremito per il match dell’anno! : Buonasera (o buonanotte, se preferite) e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Anthony Joshua e Alexander Povetkin, valevole per l’unificazione di quattro delle cinque sigle che assegnano il titolo Mondiale dei pesi massimi, e cioè WBA, IBF, WBO e IBO. Il combattimento si svolgerà all’interno dello stadio tra gli stadi, Wembley, che per l’occasione è gremito in ogni ordine dei suoi 80.000 posti. Tutti i favori del ...

LIVE Joshua-Povetkin - Mondiale Pesi massimi in DIRETTA : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming : Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Oggi, sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin - Mondiale Pesi massimi : il britannico per le 4 conferme - il russo cerca l'impresa : Il pugile di origini nigeriane, detentore della WBA e IBO dal 2017, balzò agli onori della cronaca conquistando la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 sconfiggendo il nostro Roberto ...

Anthony Joshua vs Alex Povetkin - Mondiale Pesi massimi : il britannico per le 4 conferme - il russo cerca l’impresa : Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe ...

Joshua-Povetkin - Mondiali Pesi massimi 2018 : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : Anche OA Sport vi terrà compagnia con la DIRETTA LIVE dell'evento, per non perdersi davvero nulla. Joshua-Povetkin: COME VEDERE IL MONDIALE DEI pesi massimi IN DIRETTA TV E STREAMING L'incontro sarà ...

Joshua-Povetkin - Mondiali Pesi massimi 2018 : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : Domani sera Anthony Joshua e Alexander Povetkin saliranno sul ring allestito per l’occasione a Wembley. Attenzione, però: non l’arena aperta nel 1934 e rinnovata tra il 2005 e il 2006, bensì il leggendario stadio, con 80.000 persone pronte ad assiepare le tribune per il match che riunificherà le corone Mondiali delle sigle WBA, IBF, WBO e IBO. L’attesa del match, in Gran Bretagna, è spasmodica, con Joshua che intende mantenere ...

Joshua-Povetkin - Mondiali Pesi massimi 2018 : programma - orario e tv : Sabato 22 settembre andrà in scena uno degli incontri più atteso degli ultimi mesi nel circuito della boxe: Anthony Joshua e Alexander Povetkin si fronteggeranno nel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Allo Stadio Wembley di Londra, davanti a oltre 80mila spettatori, il britannico metterà in palio le sue quattro cinture contro il pugile russo, suo primo sfidante dallo scorso 31 marzo quando sconfisse Joseph Parker ...

Boxe - i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta. Torna Clemente Russo : nuova sfida nei Pesi supermassimi? : Sono state diramate le convocazioni per il ritiro della Nazionale maschile che si svolgerà dal 13 al 16 settembre alla Scuola di Allievi Agenti di Polizia di Stato, a Caserta. Questi i nomi dei 13 azzurri: 52 kg – Manuel Cappai (G. S. Fiamme Oro) 56 kg – Federico Emilio Serra (Boxing Club D. Mura) 56 kg – Raffaele Di Serio (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Maietta (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Iozia (Eagle) 64 ...

Boxe - UFFICIALE : Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder! Match stellare per i Pesi massimi : Ora è davvero UFFICIALE: Tyson Fury affronterà Deontay Wilder in uno dei Match più attesi dell’anno. La super sfida tra lo statunitense attuale Campione del Mondo WBC dei pesi massimi e l’ex iridato WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina è ora realtà: mancano soltanto sede e data (si parla di Las Vegas a novembre) ma sicuramente i due pugili incroceranno i guantoni sul ring. L’ufficialità è arrivata ieri sera a Belfast ...