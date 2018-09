Qui! fallita | addio soldi per i pasti forniti e 10mila negozi in ginocchio

Qui! Group dichiarata fallita - debiti per oltre 325 milioni; caos buoni pasto : Qui! Group , fino a poche settimane fa il principale operatore italiano dei buoni pasto con una quota di mercato del 20%, è stata dichiarata fallita . Con sentenza 104/2018, depositata oggi, il ...

